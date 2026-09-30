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30 de septiembre de 2026

GOBIERNO ESPERA DEFINIR EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS IMPACTO REGIONAL DE PLAN "CHILE DESPEGA" EN MAGALLANES

Buenos días región

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El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones diversos temas que han marcado la agenda regional durante las últimas semanas, entre ellos la presencia de autoridades nacionales en la zona, el avance del feriado regional para 2027, proyectos de infraestructura, el plan de reactivación económica Chile Despega y la controversia por el traslado de un imputado de alta peligrosidad a Punta Arenas.

Durante la entrevista, Roa destacó la cantidad de autoridades nacionales que han visitado Magallanes durante el actual periodo de gobierno y sostuvo que estas visitas permiten exponer directamente ante los ministros y subsecretarios las particularidades de la región. Según señaló, hasta la fecha se contabilizan 24 autoridades que han llegado a la zona.



“Lo que pasó la semana pasada no es un hecho aislado. Nosotros como gobierno, desde que asumimos ustedes han visto, prácticamente toda la semana o tenemos un ministro, tenemos un subsecretario. De hecho, yo estaba haciendo los cálculos: durante la semana pasada y hasta la fecha, si mal no me equivoco, llevamos 24 autoridades que han estado acá visitándonos semana a semana y eso es muy significativo porque habla de un gobierno que realmente está poniendo el acento en una región como la nuestra”, afirmó.


En ese contexto, el vocero regional también se refirió al anuncio del feriado regional para Magallanes, iniciativa que fue comunicada recientemente por el Gobierno. Roa sostuvo que el avance responde, a su juicio, a la posibilidad de que las autoridades nacionales conozcan directamente las demandas planteadas desde la región. El Gobierno informó el 21 de septiembre el anuncio de este feriado regional.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de que las visitas ministeriales puedan generar espacios de diálogo con los distintos actores políticos regionales. Frente a las críticas de integrantes del Consejo Regional por la falta de tiempo para reunirse con autoridades nacionales, Roa reconoció que las agendas provenientes desde Santiago suelen ser acotadas y comunicadas con poca anticipación.



“La agenda muchas veces desde Santiago llega con muy poca anticipación y los tiempos son muy acotados. Eso es una realidad que muchas veces dificulta el poder tener este tipo de instancia, pero entiendo también la inquietud de los cores y creo que sería muy significativo que este tipo de instancia, aunque sea unos minutos con las autoridades, se pueda dar en un futuro”, manifestó.



Infraestructura y reactivación económica

En materia de infraestructura, el seremi de Gobierno vinculó las recientes discusiones sobre proyectos como la ruta Vicuña-Yendegaia y el muelle multipropósito con la condición estratégica de Magallanes y con la necesidad de fortalecer la inversión pública regional.

Roa señaló que el recientemente presentado plan Chile Despega contempla acelerar proyectos de infraestructura, vivienda y obras públicas, además de medidas destinadas a impulsar el empleo. El Gobierno presentó el programa el 28 de septiembre, anunciando una estrategia que busca movilizar inversión y generar más de 100 mil puestos de trabajo a nivel nacional.

Respecto de su impacto específico en Magallanes, el vocero reconoció que todavía no existen cifras regionalizadas de empleos asociados al plan, debido a que su implementación es reciente.



“Las proyecciones regionales, generalmente cuando se dan este tipo de anuncios, van saliendo con una semana o dos semanas de fase. Entonces, cuando nosotros tengamos esa proyección regional es que vamos a ir entregándosela a cada uno de los medios”, explicó.


A nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas informó que el plan considera acelerar durante 2026 la ejecución de recursos y contempla inversión adicional para 2027, con una estimación de 23 mil nuevos empleos asociados al componente del MOP.

Roa también mencionó otras medidas vinculadas al empleo, entre ellas subsidios a la contratación y ferias laborales desarrolladas en Punta Arenas y Puerto Natales. En ese sentido, planteó que el objetivo regional de generar alrededor de 800 empleos podría alcanzarse durante el último trimestre del año, aunque indicó que será necesario esperar las próximas cifras del Observatorio Laboral para conocer los resultados.


Traslado de imputado de alta peligrosidad

Hacia el final de la entrevista, el seremi de Gobierno abordó la controversia generada por el traslado de Ronald Quiñones Quintero, imputado en una investigación por delitos graves, desde Rancagua al complejo penitenciario de Punta Arenas. La medida ha generado cuestionamientos de autoridades nacionales y regionales debido a que Gendarmería habría advertido que el recinto de destino no cuenta con dependencias de máxima seguridad.

Roa sostuvo que el Ejecutivo regional no comparte la decisión, pero enfatizó que la resolución corresponde al Poder Judicial y diferenció las atribuciones de los distintos poderes del Estado.



“Hoy día nosotros como gobierno y ustedes lo han visto a través de los medios, tanto el ministro Arrau como el subsecretario, como la gran mayoría de nosotros como autoridades, de hecho, el día domingo, si no me equivoco, salió una columna mía al respecto acá en Radio Polar, no estamos de acuerdo con esta decisión que toma un juez en base a su expertise, en base a los antecedentes que tenía en la mano”, señaló.


El vocero agregó que, a su juicio, los informes técnicos de Gendarmería debieran tener un papel relevante en este tipo de determinaciones, considerando las características del recinto penitenciario de Punta Arenas.



“Nos parece que no corresponde que se pase por alto estos informes técnicos que permiten tomar una decisión mucho más acertada con cada uno de estos de estas personas. Además, considerando que la cárcel de Punta Arenas no es una cárcel de máxima seguridad”, afirmó.




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