27 de septiembre de 2026
MUNICIPIO CERTIFICA A 28 PARTICIPANTES DE TALLER INTERMEDIO DE LENGUA DE SEÑAS
La instancia dio continuidad al proceso formativo iniciado en 2025 y buscó entregar herramientas para facilitar la comunicación con personas sordas.
La Municipalidad de Punta Arenas certificó este sábado a 28 participantes que aprobaron el Taller Intermedio de Lengua de Señas Chilena (LSCh), dirigido a integrantes del Movimiento Scout de la comuna.
La iniciativa dio continuidad al proceso formativo iniciado durante 2025 con un nivel básico. En esta segunda etapa, los participantes profundizaron sus conocimientos a través de tres sesiones teórico-prácticas, con una duración total de siete horas.
El taller fue guiado por el instructor sordo Patricio Galaz y la intérprete de Lengua de Señas Chilena Loreto Díaz de Alda. De acuerdo con el municipio, la instancia permitió fortalecer herramientas de comunicación y avanzar hacia espacios comunitarios más inclusivos.
Durante la certificación, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la inclusión no depende únicamente de contar con infraestructura accesible, sino también de que la comunidad adquiera herramientas que permitan relacionarse con otras personas.
Desde el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad de la administración comunal señalaron que el aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena constituye una herramienta para reducir barreras de comunicación, fortalecer la participación y promover espacios más inclusivos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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