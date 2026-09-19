Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

19 de septiembre de 2026

MUNICIPIOS RECIBEN CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO PARA FINANCIAMIENTO LOCAL

​309 municipios del país comenzaron a recibir recursos correspondientes a la cuarta cuota del Royalty Minero, con una transferencia total de $56.633 millones. Desde la Subdere llamaron a priorizar estos fondos en proyectos de inversión, seguridad y recuperación de espacios públicos.

royalty

A contar de este lunes 14 de septiembre, 309 municipios comenzaron a recibir los recursos correspondientes a la cuarta cuota del Royalty Minero, destinada a fortalecer el financiamiento municipal. En total, esta transferencia alcanzó los $56.633 millones y se distribuyó mediante dos fondos destinados a distintas comunas del país.

Del monto entregado, $13.729 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMi), que beneficia a 45 comunas, mientras que $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinado a 302 municipios y orientado a reducir brechas presupuestarias entre distintas zonas del país.

Con esta cuarta transferencia, los recursos entregados durante 2026 a través del Royalty Minero superan los $226.535 millones. De ese total, $54.917 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras y $171.617 millones al Fondo de Equidad Territorial.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señalaron que, aunque se trata de recursos de libre disposición, se busca que sean destinados a necesidades locales, como el fortalecimiento de la seguridad, mejoras de infraestructura y recuperación de espacios públicos. El subsecretario Sebastián Figueroa llamó a los municipios a priorizar proyectos que respondan a las necesidades de sus comunidades.


royaltyminero

SUBDERE TRANSFIERE CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO A LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PARADA MILITAR Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.

​La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.

paradamilitar
nuestrospodcast
royalty

MUNICIPIOS RECIBEN CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO PARA FINANCIAMIENTO LOCAL

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
royalty

MUNICIPIOS RECIBEN CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO PARA FINANCIAMIENTO LOCAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Pudeto donación sangre

REGIMIENTO PUDETO REALIZA 42 DONACIONES EFECTIVAS DE SANGRE PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cuecaporvenir

CERCA DE 32 PARTICIPANTES FINALIZARON TALLER DE CUECA PARA ADULTOS EN PORVENIR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.