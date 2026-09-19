19 de septiembre de 2026
MUNICIPIOS RECIBEN CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO PARA FINANCIAMIENTO LOCAL
309 municipios del país comenzaron a recibir recursos correspondientes a la cuarta cuota del Royalty Minero, con una transferencia total de $56.633 millones. Desde la Subdere llamaron a priorizar estos fondos en proyectos de inversión, seguridad y recuperación de espacios públicos.
A contar de este lunes 14 de septiembre, 309 municipios comenzaron a recibir los recursos correspondientes a la cuarta cuota del Royalty Minero, destinada a fortalecer el financiamiento municipal. En total, esta transferencia alcanzó los $56.633 millones y se distribuyó mediante dos fondos destinados a distintas comunas del país.
Del monto entregado, $13.729 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMi), que beneficia a 45 comunas, mientras que $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinado a 302 municipios y orientado a reducir brechas presupuestarias entre distintas zonas del país.
Con esta cuarta transferencia, los recursos entregados durante 2026 a través del Royalty Minero superan los $226.535 millones. De ese total, $54.917 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras y $171.617 millones al Fondo de Equidad Territorial.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señalaron que, aunque se trata de recursos de libre disposición, se busca que sean destinados a necesidades locales, como el fortalecimiento de la seguridad, mejoras de infraestructura y recuperación de espacios públicos. El subsecretario Sebastián Figueroa llamó a los municipios a priorizar proyectos que respondan a las necesidades de sus comunidades.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.