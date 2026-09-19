MUNICIPIOS RECIBEN CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO PARA FINANCIAMIENTO LOCAL

A contar de este lunes 14 de septiembre, 309 municipios comenzaron a recibir los recursos correspondientes a la cuarta cuota del Royalty Minero, destinada a fortalecer el financiamiento municipal. En total, esta transferencia alcanzó los $56.633 millones y se distribuyó mediante dos fondos destinados a distintas comunas del país.

Del monto entregado, $13.729 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMi), que beneficia a 45 comunas, mientras que $42.904 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinado a 302 municipios y orientado a reducir brechas presupuestarias entre distintas zonas del país.

Con esta cuarta transferencia, los recursos entregados durante 2026 a través del Royalty Minero superan los $226.535 millones. De ese total, $54.917 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras y $171.617 millones al Fondo de Equidad Territorial.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señalaron que, aunque se trata de recursos de libre disposición, se busca que sean destinados a necesidades locales, como el fortalecimiento de la seguridad, mejoras de infraestructura y recuperación de espacios públicos. El subsecretario Sebastián Figueroa llamó a los municipios a priorizar proyectos que respondan a las necesidades de sus comunidades.

​

