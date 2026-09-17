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17 de septiembre de 2026

PORVENIR ELIGIÓ LA MEJOR EMPANADA EN TRADICIONAL CONCURSO DE FIESTAS PATRIAS

Con este concurso, Porvenir continúa desarrollando su programación de Fiestas Patrias 2026, sumando espacios de encuentro que combinan gastronomía, identidad local, tradiciones y participación comunitaria.

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Funcionarios de Carabineros obtuvieron el primer lugar con una preparación que combinó sabores del norte y sur de Chile
En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, la Municipalidad de Porvenir realizó este miércoles el tradicional concurso "La Mejor Empanada", actividad desarrollada en dependencias del Museo Provincial Fernando Cordero Rusque y que reunió a participantes de la comuna en torno a una de las preparaciones más representativas de las festividades dieciocheras.

El primer lugar fue obtenido por Davis Vallejos y Pilar Rojas Cerda, funcionarios de la Tercera Comisaría de Carabineros de Porvenir, quienes lograron conquistar al jurado con una receta que fusionó sabores y tradiciones provenientes del norte y sur del país.

Vallejos manifestó su sorpresa y satisfacción por el resultado, destacando especialmente el trabajo de su compañera Pilar Rojas Cerda, responsable de la receta presentada en la competencia.

"Contento, no pensábamos que íbamos a ganar, pero feliz. Estoy aquí con mi sargento Pilar Rojas Cerda; ella es la de la receta, así que ella se merece el premio. Yo solamente acompañé en esta celebración del 18 de septiembre", señaló.
Por su parte, Pilar Rojas explicó que la preparación surgió precisamente de la combinación de sus respectivas raíces. "Mezclamos los sabores del sur, porque él es del sur y yo soy del norte. Tratamos de darle el sabor y hacer una mezcla", comentó tras conocerse el resultado.

Graciela Rivera obtuvo el segundo lugar

El segundo puesto fue para Graciela Rivera, representante del programa Vínculos, quien decidió sumarse al concurso motivada por sus nietos.

La participante se mostró contenta por el reconocimiento y valoró la realización de la actividad, aunque planteó que le habría gustado que las preparaciones fueran degustadas públicamente durante el concurso.
"Vine porque mis nietos me mandaron a participar. Muy bonito, pero me hubiera gustado que lo hubieran probado acá, a la vista de todos", expresó Rivera tras recibir el segundo lugar.

Sergio Barrientos completó el podio

El tercer lugar fue obtenido por Sergio Barrientos, completando así el podio de esta tradicional competencia gastronómica organizada por la Municipalidad de Porvenir como parte de su programación oficial de Fiestas Patrias.

La jornada permitió reunir a participantes y comunidad en torno a la gastronomía tradicional chilena, recuperando además un espacio de encuentro destinado a mantener vivas las costumbres propias de septiembre.

Desde la organización se destacó el trabajo del jurado encargado de evaluar las preparaciones y definir a los ganadores, junto con la labor desarrollada por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y los funcionarios municipales responsables de la escenografía, coordinación y logística de la actividad.

Alcalde José Gabriel Parada cerró la jornada

Las palabras finales desde la organización estuvieron a cargo del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, quien valoró la realización de este tradicional concurso y la participación de quienes aceptaron el desafío de presentar sus preparaciones.
La autoridad comunal destacó además el trabajo desarrollado por los equipos municipales y quienes colaboraron en la organización de la jornada, resaltando la importancia de continuar generando actividades que permitan reunir a la comunidad y preservar las tradiciones propias de Fiestas Patrias.

Con este concurso, Porvenir continúa desarrollando su programación de Fiestas Patrias 2026, sumando espacios de encuentro que combinan gastronomía, identidad local, tradiciones y participación comunitaria.
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