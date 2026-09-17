17 de septiembre de 2026
DECLARACIÓN PÚBLICA | OPOSICIÓN DE MAGALLANES PLANTEA ARTICULACIÓN REGIONAL ANTE ESCENARIO DE CRISIS
Entre los aspectos señalados se encuentran la falta de planificación, recortes presupuestarios en servicios públicos considerados clave y dificultades asociadas al costo de vida de las familias magallánicas.
Oposición de Magallanes ante la crisis regional
15 de septiembre de 2026
A la ciudadanía de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena:
Las organizaciones sociales y sindicales, dirigentes y representantes de los partidos políticos de oposición regional, reunidos tras un proceso de análisis y reflexión profunda, declaramos nuestra preocupación ante el actual estado de deterioro que enfrenta nuestra región a consecuencia de la Gestión del gobierno de la ultra derecha de José Antonio Kast.
Constatamos con pesar la falta de planificación, los recortes presupuestarios en servicios públicos clave, y la precarización de las condiciones de vida de las familias magallánicas incompatible con la alza en los costos de vida y decisiones evitables en desmedro de los ciudadanos, como la subida histórica del precio de combustibles.
Como oposición, asumimos el compromiso de avanzar hacia una articulación política y social sólida. Nuestras prioridades inmediatas incluyen:
•Fiscalización y Contraloría Ciudadana: Implementar mecanismos de vigilancia activa sobre el gasto público, el funcionamiento de los servicios públicos, como el SLEP, y monitorear focos de corrupción.
•Defensa de los Servicios Públicos: Rechazar el desmantelamiento de organismos esenciales, tales como salud y educación, exigiendo mejoras en infraestructura y atención, priorizando la salud mental y la cobertura de especialistas.
•Agenda Social: Garantizar el derecho al Trabajo y procurar que se desarrollen programas que aborden el desempleo, alto costo de la vida, precarización laboral, sobreendeudamiento y la protección a los sectores más vulnerables: juventudes, adultos mayores, pueblos indígenas y población vulnerable.
•Unidad Regional: Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, sindicales y territoriales a unificarse bajo un bloque de defensa de los derechos humanos y los intereses de Magallanes, rompiendo el estigma y recuperando la capacidad de interlocución con la ciudadanía.
Es imperativo que el sector político de oposición actúe unido, sin miedo y con una voz clara en todas las instancias de representación y decisión nacionales y locales. La oposición no solo debe fiscalizar, sino proponer un camino de desarrollo regional que recupere la soberanía y el bienestar de nuestros habitantes.
Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.
Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.