​DECLARACIÓN PÚBLICA | OPOSICIÓN DE MAGALLANES PLANTEA ARTICULACIÓN REGIONAL ANTE ESCENARIO DE CRISIS

Oposición de Magallanes ante la crisis regional

15 de septiembre de 2026





A la ciudadanía de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena:



Las organizaciones sociales y sindicales, dirigentes y representantes de los partidos políticos de oposición regional, reunidos tras un proceso de análisis y reflexión profunda, declaramos nuestra preocupación ante el actual estado de deterioro que enfrenta nuestra región a consecuencia de la Gestión del gobierno de la ultra derecha de José Antonio Kast.

Constatamos con pesar la falta de planificación, los recortes presupuestarios en servicios públicos clave, y la precarización de las condiciones de vida de las familias magallánicas incompatible con la alza en los costos de vida y decisiones evitables en desmedro de los ciudadanos, como la subida histórica del precio de combustibles.



Como oposición, asumimos el compromiso de avanzar hacia una articulación política y social sólida. Nuestras prioridades inmediatas incluyen:



•Fiscalización y Contraloría Ciudadana: Implementar mecanismos de vigilancia activa sobre el gasto público, el funcionamiento de los servicios públicos, como el SLEP, y monitorear focos de corrupción.



•Defensa de los Servicios Públicos: Rechazar el desmantelamiento de organismos esenciales, tales como salud y educación, exigiendo mejoras en infraestructura y atención, priorizando la salud mental y la cobertura de especialistas.



•Agenda Social: Garantizar el derecho al Trabajo y procurar que se desarrollen programas que aborden el desempleo, alto costo de la vida, precarización laboral, sobreendeudamiento y la protección a los sectores más vulnerables: juventudes, adultos mayores, pueblos indígenas y población vulnerable.



•Unidad Regional: Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, sindicales y territoriales a unificarse bajo un bloque de defensa de los derechos humanos y los intereses de Magallanes, rompiendo el estigma y recuperando la capacidad de interlocución con la ciudadanía.



Es imperativo que el sector político de oposición actúe unido, sin miedo y con una voz clara en todas las instancias de representación y decisión nacionales y locales. La oposición no solo debe fiscalizar, sino proponer un camino de desarrollo regional que recupere la soberanía y el bienestar de nuestros habitantes.



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