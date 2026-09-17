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17 de septiembre de 2026

​DECLARACIÓN PÚBLICA | OPOSICIÓN DE MAGALLANES PLANTEA ARTICULACIÓN REGIONAL ANTE ESCENARIO DE CRISIS

​Entre los aspectos señalados se encuentran la falta de planificación, recortes presupuestarios en servicios públicos considerados clave y dificultades asociadas al costo de vida de las familias magallánicas.

Encuentro de Oposición Regional

Oposición de Magallanes ante la crisis regional
15 de septiembre de 2026


A la ciudadanía de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena:

Las organizaciones sociales y sindicales, dirigentes y representantes de los partidos políticos de oposición regional, reunidos tras un proceso de análisis y reflexión profunda, declaramos nuestra preocupación ante el actual estado de deterioro que enfrenta nuestra región a consecuencia de la Gestión del gobierno de la ultra derecha de José Antonio Kast.

 Constatamos con pesar la falta de planificación, los recortes presupuestarios en servicios públicos clave, y la precarización de las condiciones de vida de las familias magallánicas incompatible con la alza en los costos de vida y decisiones evitables en desmedro de los ciudadanos, como la subida histórica del precio de combustibles.

 
Como oposición, asumimos el compromiso de avanzar hacia una articulación política y social sólida. Nuestras prioridades inmediatas incluyen:

 
•Fiscalización y Contraloría Ciudadana: Implementar mecanismos de vigilancia activa sobre el gasto público, el funcionamiento de los servicios públicos, como el SLEP, y monitorear focos de corrupción.

 
•Defensa de los Servicios Públicos: Rechazar el desmantelamiento de organismos esenciales, tales como salud y educación, exigiendo mejoras en infraestructura y atención, priorizando la salud mental y la cobertura de especialistas.

 
•Agenda Social: Garantizar el derecho al Trabajo y procurar que se desarrollen programas que aborden el desempleo, alto costo de la vida, precarización laboral, sobreendeudamiento y la protección a los sectores más vulnerables: juventudes, adultos mayores, pueblos indígenas y población vulnerable.

 
•Unidad Regional: Hacemos un llamado a todas las fuerzas sociales, sindicales y territoriales a unificarse bajo un bloque de defensa de los derechos humanos y los intereses de Magallanes, rompiendo el estigma y recuperando la capacidad de interlocución con la ciudadanía.

 
Es imperativo que el sector político de oposición actúe unido, sin miedo y con una voz clara en todas las instancias de representación y decisión nacionales y locales. La oposición no solo debe fiscalizar, sino proponer un camino de desarrollo regional que recupere la soberanía y el bienestar de nuestros habitantes.


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