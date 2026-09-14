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14 de septiembre de 2026

TAEKWONDISTAS DE ROTT PUNTA ARENAS DESTACAN EN ECUADOR Y CONQUISTAN EL TERCER LUGAR GENERAL EN LA COPA DE NACIONES

Cinco deportistas de la academia obtuvieron Wild Card para el próximo Panamericano 2027.

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Una destacada participación internacional tuvieron los representantes de la Academia de Taekwondo Rott Punta Arenas, quienes culminaron en Ecuador una intensa gira competitiva que comenzó en Lima, Perú, y tuvo su última estación en la Copa de Naciones desarrollada en Quito.

La participación permitió a los deportistas magallánicos sumar importantes experiencias y resultados dentro del circuito competitivo, además de conseguir importantes reconocimientos de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Uno de los principales logros fue la obtención de Wild Card para el próximo Panamericano 2027, beneficio conseguido por Eluney Gómez, Manuel Triviño, Iván Araya, Alana Gómez y Felipe Velásquez, quienes de esta manera aseguraron una importante oportunidad para continuar proyectando sus carreras deportivas a nivel internacional.

A estos resultados se sumó el reconocimiento obtenido por Felipe Velásquez, quien fue distinguido como mejor competidor juvenil del evento (MVP) en la Copa de Naciones, premio que destacó su desempeño durante la competencia.

En cuanto a los resultados deportivos, la delegación de Rott Punta Arenas consiguió una importante cosecha de medallas. En la categoría de medalla de oro, destacaron Alana Gómez, Iván Álvarez, Manuel Triviño y Felipe Velásquez.

Las medallas de plata fueron obtenidas por Martina Jara e Iván Araya, mientras que las medallas de bronce quedaron en manos de David Mondaca, Fernanda Gómez, Eluney Gómez y Diego Núñez.

El desempeño colectivo permitió que el equipo de la academia magallánica se instalara en el tercer lugar del podio general de la Copa de Naciones, resultado que dejó una positiva evaluación de la participación de los deportistas provenientes de Punta Arenas.

La gira, además de los resultados obtenidos, representa una instancia relevante para que los atletas continúen adquiriendo experiencia frente a competidores de distintos países y eleven su nivel de preparación para futuras competencias internacionales.

Como parte de esta experiencia, la delegación de Rott Punta Arenas permanecerá en Ecuador hasta este miércoles, instancia en la que sus integrantes tendrán la posibilidad de incorporarse a sesiones de entrenamiento junto al seleccionado ecuatoriano de taekwondo.

La experiencia permitirá a los deportistas magallánicos continuar fortaleciendo su preparación y sumar mayor roce competitivo, aprovechando el intercambio deportivo con representantes de una selección nacional de reconocido nivel.

De esta manera, Rott Punta Arenas culmina una exigente gira internacional con diez medallas en la Copa de Naciones —cuatro de oro, dos de plata y cuatro de bronce—, el tercer lugar general del torneo, cinco Wild Cards para el Panamericano 2027 y el reconocimiento de Felipe Velásquez como MVP juvenil, resultados que proyectan positivamente al taekwondo magallánico en el escenario internacional.

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