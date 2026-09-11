CONDUCTOR EBRIO FUE DETENIDO TRAS HUIR DE CARABINEROS Y ARRASTRAR A UNA MUJER EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se inició pasada la medianoche, cuando una patrulla de Carabineros se desplazaba por calle Pedro Aguirre Cerda. En ese momento, los funcionarios fueron alertados por los ocupantes de un vehículo, quienes les realizaron señas para solicitar su intervención.

Al detenerse la patrulla, un hombre y una mujer señalaron a los funcionarios que venían siendo seguidos por un automóvil de color rojo, indicando que dicho vehículo los había colisionado minutos antes y que posteriormente había continuado detrás de ellos, efectuando maniobras erráticas.

Mientras los denunciantes entregaban los antecedentes a Carabineros, apareció nuevamente el automóvil rojo. Al advertir la presencia policial, el conductor habría iniciado la fuga.

En ese instante, la mujer corrió hacia la ventana del vehículo para encarar al conductor, quedando afirmada de la estructura del automóvil. Sin embargo, el imputado continuó su marcha y aumentó la velocidad, provocando que la mujer fuera arrastrada hasta que finalmente logró soltarse y cayó sobre la calzada.

Ante esta situación, los funcionarios policiales iniciaron un seguimiento a distancia del automóvil. De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, durante la huida el conductor habría efectuado diversas maniobras que pusieron en riesgo a otros usuarios de la vía, además de no respetar señalizaciones de tránsito.

La persecución culminó luego de que el vehículo impactara a una camioneta Porter, deteniendo posteriormente su marcha en calle Gaspar Marín, lugar donde el conductor fue finalmente detenido por personal policial.

Al efectuar la revisión del automóvil, Carabineros encontró una gran cantidad de latas de cerveza en su interior. Asimismo, fue ubicado un banano que contenía dinero en efectivo y bolsas de nylon con sustancias de apariencia vegetal y otra de color blanco.

Las sustancias fueron sometidas a las respectivas pruebas por parte de personal especializado del OS7 de Carabineros, arrojando resultado positivo para marihuana y cocaína, respectivamente.

En paralelo, el conductor fue sometido a una prueba respiratoria de alcohol, la que registró 1,47 gramos por litro (g/L).

Respecto de la mujer que fue arrastrada durante la huida, fue trasladada para recibir atención médica, siendo diagnosticada con lesiones de carácter leve, correspondientes a erosiones en sus piernas y brazos.

El imputado fue identificado con las iniciales J.C.U.C., de 37 años, chileno, quien registra antecedentes penales, aunque no mantiene causas pendientes.

Además, Carabineros constató que el conductor no portaba la documentación correspondiente del vehículo, por lo que el automóvil fue retirado de circulación y trasladado hasta el corral municipal.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades por los distintos hechos registrados durante la madrugada.