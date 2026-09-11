STJEPAN PAVICIC DESTACA IMPACTO DEL PATAGONIA INTERNATIONAL MARATHON: “EL OBJETIVO DE ESTOS EVENTOS ES ACTIVAR LA ECONOMÍA LOCAL”

El director de Racing Patagonia, Stjepan Pavicic, destacó en el programa Buenos Días Región el impacto económico y promocional que generan los eventos deportivos organizados en la Patagonia, junto con proyectar un aumento de la participación extranjera para la edición 2027.

Más de 1.700 corredores provenientes de 49 países se reunieron durante el pasado fin de semana en Torres del Paine para participar en una nueva edición del Patagonia International Marathon, evento organizado por Racing Patagonia y que, de acuerdo con su director, Stjepan Pavicic, busca no solo convocar a deportistas, sino también contribuir a la actividad turística y económica de la zona.

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pavicic explicó que el proyecto de Racing Patagonia comenzó en 2002, cuando decidió dejar su trabajo como geólogo para impulsar iniciativas destinadas a posicionar internacionalmente el territorio.

“En el 2002 yo dejé mi trabajo de geólogo para iniciar este proyecto con el propósito firme de aportar el posicionamiento de nuestra Patagonia en el Mundo”, señaló.

La primera iniciativa fue Patagonia Expedition Race, evento de características extremas que buscaba generar una importante exposición internacional. Una década después, en 2012, se creó el Patagonia International Marathon, concebido como una instancia deportiva capaz de generar un movimiento turístico durante períodos de menor actividad.

“Después de 10 años, en el 2012, aprovechando, digamos, el posicionamiento internacional que teníamos, lanzamos el Patagonia International Marathon, que fue el primer evento así como de running grande internacional metido en Torres del Paine”, explicó.

Posteriormente se sumó Ultra Paine, configurando un calendario que permite extender la actividad deportiva y turística durante distintos momentos del segundo semestre.

Pavicic destacó que el carácter internacional de estas competencias constituye uno de sus principales elementos diferenciadores. En la reciente edición del Patagonia International Marathon participaron corredores de 49 países, mientras que Ultra Paine reúne habitualmente a cerca de 1.600 participantes provenientes de 33 países.

El director de Racing Patagonia sostuvo que esta convocatoria tiene un efecto directo sobre la economía de localidades como Puerto Natales y el entorno de Torres del Paine, especialmente durante septiembre.

“El objetivo de estos eventos. Es activar la economía local, entonces obviamente estamos tratando de que venga más extranjero al evento. Obviamente los chilenos están también bienvenidos, como lo decía al principio, pero estamos tratando de potenciar eso para seguir fortaleciendo la economía local”, afirmó.



La recuperación del running tras la pandemia



Durante la conversación también abordó los cambios experimentados por el mundo del running luego de la pandemia. Pavicic explicó que antes de 2020 alrededor del 75% de los participantes del Patagonia International Marathon eran extranjeros, mientras que durante el período posterior a las restricciones sanitarias aumentó fuertemente la participación nacional.

Según explicó, esa tendencia se ha mantenido incluso con el regreso de los corredores internacionales, aunque las proyecciones para 2027 apuntan a una nueva modificación en la composición de los participantes.

“Hoy en día hemos aumentado el volumen total. Pero hemos aumentado principalmente el volumen de chilenos, pero. Nuestra proyección es que tal vez el próximo año ya vamos a tener más extranjeros que chilenos”, sostuvo.

De acuerdo con sus estimaciones, actualmente el proceso de inscripción para 2027 presenta cerca de un 60% de participación extranjera, aunque advirtió que los corredores chilenos suelen concretar sus inscripciones durante las últimas semanas.

El componente internacional también tiene relevancia desde el punto de vista del gasto turístico. Pavicic indicó que, según conversaciones con actores vinculados al turismo en Puerto Natales y Torres del Paine, el gasto diario asociado al Patagonia International Marathon sería superior al registrado en Ultra Paine, situación que atribuyó a la mayor proporción de participantes extranjeros.



Eventos como herramientas de promoción territorial



Uno de los principales planteamientos expresados durante la entrevista fue la necesidad de diferenciar entre los distintos tipos de eventos que se realizan en un territorio.

“No cualquier evento sirve para promocionar un territorio, eso hay que tenerlo claro. Cada evento tiene su foco, su mística. Y bueno, insisto, no sirve cualquiera para cualquier cosa”, manifestó.

En ese sentido, explicó que mientras algunos eventos pueden generar movimiento económico inmediato, otros tienen como principal objetivo posicionar un destino y generar resultados turísticos a mediano y largo plazo.

Como ejemplo mencionó Patagonia Expedition Race, competencia que alcanzó una importante exposición internacional a través de producciones televisivas. Según recordó, en 2011 el evento llegó a generar entre 1.000 y 1.500 horas de televisión en distintos países.

“Eso genera un retorno de flujo de visitante a mediano y largo plazo. Es decir, estamos hablando quizá de ese no tener llenado de los hoteles ahora, durante el momento que se está desarrollando el evento, pero sí en 1 año, en 2 años, en 3 años, 5 años, incluso en 10 años”, afirmó.

Pavicic recordó particularmente el impacto generado en Japón, donde un documental relacionado con la Patagonia habría conseguido una alta exposición y despertado interés por el destino.



Una experiencia más que una competencia deportiva



Respecto de los participantes del Patagonia International Marathon, el director de Racing Patagonia sostuvo que la mayoría no llega a Torres del Paine exclusivamente con el objetivo de conseguir una marca deportiva.

“Yo creo que el 99% de los que viene aquí el 99,99. Nos viene por hacer un tiempo. Viene quizás sí buscan ganar, sí, pero eso es distinto de buscar un tiempo”, señaló.

A su juicio, la experiencia asociada al entorno natural y la posibilidad de compartir con corredores de distintos países constituye uno de los principales atractivos.

“Pese a que hay algunos que vienen buscando el podio, la gran mayoría viene buscando la experiencia, estar ahí justamente en esa como esa imagen que estás mostrando. Estar ahí no solamente en ese lugar, sino que además con ese grupo humano que son pares tuyos, cierto gente que disfruta de correr y de estar en medio de una naturaleza”, expresó.

En la edición recién concluida, Pavicic destacó la presencia de cerca de 200 corredores mexicanos, más de 150 brasileños y alrededor de 100 estadounidenses, además de participantes provenientes de Costa Rica y numerosos países europeos y de Oceanía.



“Nuestra posición en el planeta es nuestra principal ventaja”



Más allá del deporte, la conversación permitió abordar el potencial turístico y territorial de Magallanes. Pavicic planteó que la región no debería limitarse a replicar modelos desarrollados en otros destinos, sino construir iniciativas a partir de sus características propias.

“Tenemos nuestro destino, es de una singularidad planetaria absoluta. No hay otro lugar en el planeta como este”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el principal atributo de la zona no se limita a un atractivo específico, sino a su ubicación geográfica y las características naturales que la rodean.

“Nuestra posición en el planeta. Es nuestra principal ventaja por lejos”, enfatizó.

También llamó a fortalecer la valoración local de elementos naturales que, a su juicio, muchas veces son considerados cotidianos por quienes habitan la región, pero que poseen un importante valor para visitantes internacionales.

Como ejemplo, destacó la presencia de fiordos en la Patagonia chilena y planteó que existe una oportunidad para reforzar su identificación y difusión como parte de la identidad territorial.

“Chile con su Patagonia es El País de los fiordos, no hay otro país en el planeta que tenga más fiordos y eso ni siquiera la gente aquí lo sabe”, manifestó.

Finalmente, Stjepan Pavicic sostuvo que el desafío para Magallanes pasa por desarrollar actividades que mantengan una identidad propia y aprovechen las características únicas del territorio.

“Entonces, por lo mismo, lo que hagamos tiene que ser único también y auténtico”, concluyó durante la entrevista en Buenos Días Región.





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