CARABINEROS ABRE POSTULACION PARA ESCALAFÓN LOGÍSTICO

​ El departamento de reclutamiento y selección P6, informa de la postulación a diferentes cargos para el escalafón logístico.



Si eres conductor, mecánico, eléctrico, gasfíter, garzón, tienes conocimientos de gastronomía, técnico nivel medio en áreas de administración, bodega, inventario o similar y quieres trabajar en Carabineros de Chile, como personal de apoyo logístico dentro de la planta institucional, en distintas regiones del país; no puedes dejar pasar esta oportunidad.



Hasta el próximo día martes 15 de septiembre de 2026, se encuentra abierto el llamado a concurso para Apoyos Logísticos para fortalecer el trabajo logístico y administrativo de la institución. Los interesados deben visitar nuestro portal de admisión postulaciones.carabineros.cl, plataforma donde encontrarán todos los detalles e información, para cada uno de los cargos a cubrir.



Cabe mencionar, que para estos cargos, se puede postular con estado civil soltero o casado, y a partir de los 17 años sin límite de edad, solo se necesita poseer clave única, para iniciar el proceso.



¡No dejes pasar esta gran oportunidad de sumarte a una institución con trayectoria y prestigio, sé parte de Carabineros de Chile!

