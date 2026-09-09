SEREMI DE VIVIENDA ANUNCIA PROYECCIÓN DE 7.500 VIVIENDAS PARA MAGALLANES EN NUEVO CONVENIO DE PROGRAMACIÓN JUNTO AL GORE

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo Barría, abordó los principales anuncios y avances derivados de la reciente visita presidencial y del ministro de Vivienda a la región, destacando la preparación de un nuevo convenio de programación que contempla la proyección de 7.500 viviendas para los próximos años.

La autoridad explicó que actualmente se trabaja junto al Gobierno Regional en los aspectos técnicos del nuevo acuerdo, mientras se avanza paralelamente en el cierre del convenio de programación anterior, cuyos recursos todavía financian proyectos habitacionales en ejecución.

“Estas 7500 viviendas que se proyectan en el nuevo convenio de programación y todos los aspectos técnicos que se van a colocar ahí, ya hay una primera parte que está bastante avanzada con el Gobierno Regional y su equipo”, señaló Guajardo.

El seremi adelantó que la propuesta será presentada ante el Consejo Regional de Magallanes dentro de las próximas semanas, instancia en la que se espera recoger observaciones y eventuales propuestas de los consejeros respecto de los criterios técnicos que serán incorporados al nuevo convenio.

“Nosotros ahora tenemos que hacer la presentación al CORE que esperamos hacerlo ya en plazo máximo dos semanas. Esperamos contar con toda la experiencia y de los consejeros para que nos puedan apoyar con algunos otros aspectos técnicos que ellos quieran considerar”, indicó.

De acuerdo con lo explicado por la autoridad, el Gobierno Regional aportaría aproximadamente un 30% del financiamiento contemplado en el nuevo convenio, aunque este porcentaje y otros aspectos deberán ser definidos en el marco del proceso de discusión.



Fiscalización y recuperación de viviendas



Durante la entrevista también se abordó el proceso de fiscalización de viviendas sociales y la recuperación de inmuebles que no estarían siendo utilizados para el objetivo establecido por los programas habitacionales.

Guajardo sostuvo que se han recibido numerosas denuncias provenientes de vecinos de distintos conjuntos habitacionales y enfatizó que las viviendas entregadas por el Estado deben ser utilizadas por las familias beneficiarias para residencia.

“Las viviendas son para un único fin que la familia viva en el lugar, no son para arriendos, no son para Airbnb, no son para fiestas de fin de semana”, afirmó.

La autoridad informó además que Magallanes registra actualmente seis viviendas recuperadas en el marco del plan integral de fiscalización impulsado por el Ministerio de Vivienda, proceso que busca continuar fortaleciendo con mayores capacidades de control.

“Nosotros llevamos 6 viviendas recuperadas en Magallanes. Vamos a seguir en esa misma línea de trabajo”, sostuvo.

Uno de los desafíos planteados por el seremi es precisamente aumentar la capacidad de fiscalización regional, considerando que actualmente el equipo destinado a esta labor está compuesto por dos personas.

Asimismo, planteó la necesidad de mejorar el análisis de antecedentes antes de la entrega de los beneficios habitacionales, con el objetivo de focalizar de mejor manera los recursos públicos.

“Tenemos que procurar un buen uso de los escasos recursos públicos”, enfatizó, agregando que entre las denominadas lecciones aprendidas se encuentra la necesidad de perfeccionar la focalización de los beneficios.



Situación de la toma Lautaro



Respecto del proceso de retiro de familias desde la toma Lautaro, el seremi informó que 12 familias ya se han retirado oficialmente del sector, mientras que otras estarían realizando trabajos para desarmar sus viviendas.

“Hasta el momento llevamos dos viviendas que se han retirado del sector de la toma Lautaro. Esperamos ya en los próximos días volver a tomar la iniciativa con respecto a este tema y hay otras familias que también se están retirando”, explicó.

Posteriormente, precisó que el registro oficial contempla actualmente a 12 familias que han abandonado el lugar y que existirían aproximadamente tres familias adicionales en proceso de desarme.

El objetivo es avanzar en la recuperación del sector para permitir la habilitación de infraestructura destinada a la comunidad, particularmente un jardín infantil y un CECOF.

“Estamos cada vez más cercanos al jardín infantil y el CECOF, que es lo que nos interesó siempre y vamos a poder darle el pase a los servicios que son encargados de esto para que puedan colocar lo antes posible esas dos, el CECOF y el jardín infantil, lo antes posible en funcionamiento”, señaló.



Advertencia por posibles estafas en agrupaciones de vivienda



Otro de los temas abordados fue la existencia de denuncias relacionadas con eventuales irregularidades o posibles estafas vinculadas a agrupaciones de vivienda.

Guajardo indicó que existen antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la autoridad y que incluso se solicitó una reunión con el fiscal regional.

“La verdad es que teníamos un par de denuncias a Fiscalía y hace alrededor de 2 semanas atrás nos llevó una persona con una denuncia y ya esto es un hecho concreto, por lo tanto tomamos cartas en el asunto, se solicitó una reunión al fiscal regional y en base a eso y a los antecedentes que nos van a entregar nosotros a través del servicio nos vamos a querellar en contra de esta agrupación”, afirmó.

La autoridad llamó, de esta manera, a mantener atención respecto de los canales utilizados para acceder a información y beneficios habitacionales, mientras el Ministerio analiza los antecedentes disponibles.



Cerca de 4.000 soluciones de mejoramiento habitacional



Entre los anuncios derivados de la visita del ministro de Vivienda también destacó el fortalecimiento del Decreto Supremo 27, programa orientado al mejoramiento de viviendas y barrios.

Según explicó Guajardo, la meta regional apunta a alcanzar alrededor de 4.000 soluciones habitacionales mediante el DS 27, con recursos que superarían los 4.000 millones de pesos.

El programa permite financiar intervenciones como mejoramiento de envolventes térmicas, techumbres y ventanas, entre otras obras destinadas a aumentar la eficiencia energética de las viviendas y reducir los costos asociados a calefacción.

“Lo que son las envolventes térmicas, lo que son techumbres, tema de puertas, ventanamientos, todo eso donde nosotros también podemos generar el tema de eficiencia energética. Obviamente podemos reducir los costos de calefacción porque va a tener una casa con una envolvente térmica que es mucho mejor”, explicó.

La autoridad destacó además que el beneficio no está restringido exclusivamente a viviendas de reciente construcción, sino que uno de los requisitos fundamentales es que el inmueble se encuentre regularizado.



Vivienda en comunas rurales y sectores apartados



El seremi también puso énfasis en la necesidad de ampliar el trabajo territorial del Ministerio y llegar a localidades que históricamente han tenido menor acceso a soluciones habitacionales.

En ese contexto, destacó el proyecto habitacional que permitirá construir 37 viviendas en San Gregorio, además del levantamiento de necesidades realizado en sectores como Puerto Edén y otras localidades apartadas de la región.

“Nosotros tenemos que llegar a los lugares que históricamente han sido olvidados”, afirmó.

Guajardo vinculó este trabajo con la presencia efectiva del Estado en zonas rurales y extremas de Magallanes, destacando las condiciones particulares que enfrentan sus habitantes.

“Es un tema más profundo, es un tema de soberanía, un tema de ocupación efectiva del territorio. Es súper importante y no tenemos que olvidarnos de la gente que todos sabemos las condiciones que tenemos acá en invierno”, manifestó.

En esa línea, señaló que el despliegue territorial continuará durante los próximos meses, incluyendo localidades como Cerro Castillo, Porvenir y sectores de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos.



Nuevos terrenos para proyectos habitacionales



Finalmente, Guajardo informó que el Ministerio continúa trabajando en la recuperación y habilitación de terrenos para futuros proyectos, destacando particularmente un paño de 3,5 hectáreas que se espera incorporar a la cartera habitacional.

“Tenemos ahí un terreno también de 3,5 hectáreas que ya se solicitó al Gobierno Regional, apenas tengamos esa entrega, nosotros vamos a ir con un conjunto habitacional en esas 3,5 hectáreas”, indicó.

El seremi aseguró que el objetivo de la cartera es avanzar simultáneamente en la generación de nuevas viviendas, el mejoramiento del parque habitacional existente y una mayor fiscalización de los beneficios entregados por el Estado.

“Vamos a llegar con tratar de llegar con el máximo de soluciones para todas nuestras agrupaciones de viviendas que nos están solicitando algo tan importante para ellos como es la vivienda”, concluyó.

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