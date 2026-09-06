ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS FORTALECE EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON MINECRAFT, MÚSICA E IDENTIDAD MAGALLÁNICA

Estudiantes de la Escuela Bernardo O’Higgins de Punta Arenas participan en distintas iniciativas para fortalecer el aprendizaje del inglés mediante actividades lúdicas y experiencias vinculadas con su entorno. En conversación con La educación en Magallanes, la profesora de inglés Patricia Arriagada Parada y tres estudiantes del establecimiento abordaron el trabajo desarrollado a través del club de inglés, Minecraft Education y el karaoke en inglés.

La docente explicó que estas actividades buscan que los estudiantes aprendan el idioma de una manera entretenida, fortaleciendo especialmente la comprensión auditiva, la expresión oral y la pronunciación. El club de inglés reúne aproximadamente a 20 a 25 estudiantes, mientras que un grupo de ellos participa además en un proyecto de Minecraft Education, donde utilizan la plataforma para reconstruir digitalmente escenarios vinculados con la historia antártica.

Uno de los proyectos tiene como eje la expedición de Ernest Shackleton y el rescate de su tripulación por parte del piloto Luis Pardo Villalón. Los estudiantes han trabajado en la construcción digital de Isla Elefante, además de las embarcaciones Endurance y Yelcho, apoyándose en investigaciones sobre estos acontecimientos. La iniciativa permitió que la Escuela Bernardo O’Higgins fuera seleccionada para presentar su proyecto en Santiago, en una actividad desarrollada en el Instituto Chileno Norteamericano.

Durante La educación en Magallanes, los estudiantes Felipe Mancilla Hernández, Sofía Valero Soto y Nicolás Alvarán López también compartieron sus experiencias en los talleres. Sofía destacó que aprender inglés mediante juegos le permite comunicarse con personas de otros países, mientras Nicolás relató su participación en actividades de karaoke y Felipe explicó parte del trabajo desarrollado en Minecraft.

Patricia Arriagada también destacó otras experiencias pedagógicas que desarrolla con sus estudiantes, como recorridos por Punta Arenas para practicar en inglés la entrega de direcciones y entrevistas a visitantes extranjeros durante la temporada de cruceros. A juicio de la docente, estas actividades permiten trasladar el aprendizaje fuera de la sala de clases y vincular el idioma con el entorno cotidiano, la cultura y la identidad regional.





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