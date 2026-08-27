ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ARGENTINA DAN EL VAMOS AL CICLO PAMN 2026

​Los estudiantes de la escuela Argentina de Punta Arenas vivieron una jornada que rompió su habitual rutina académica. En el gimnasio del establecimiento disfrutaron de un concierto a cargo de la banda Raíces Libres, en el inicio del Programa de Apreciación de la Música Nacional (PAMN) 2026.



En este encuentro, impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que consideró en la previa de la presentación un proceso de mediación liderado por el músico Eduardo Velásquez, logró conectar el talento local con nuevas audiencias escolares.



“La música es un catalizador y nos transforma o nos traslada a tiempos pasados, nos hace disfrutar el presente, nos proyecta y nos permite soñar. La reacción de los niños, la felicidad, cómo compartían, cómo gritaban y cómo se hacían parte de este espectáculo, a nosotros nos deja muy contentos porque se está cumpliendo la misión", sostuvo el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido.



Antonio Soto, integrante del proyecto musical que fusiona ritmos de la música latinoamericana y sonidos urbanos, destacó el valor de encontrarse con público estudiantil en un escenario no convencional. “Siempre es importante para nosotros llegar a los colegios. Nosotros como músicos también partimos en la escuela. Es súper significativo encontrarse con jóvenes motivados y abiertos a escuchar, que es lo más importante. Esta oportunidad como el PAM es importantísima para que los jóvenes se acerquen, conozcan los instrumentos, puedan ver una batería, a un bajista, un pianista, un saxofonista. Estamos muy felices de ser parte de esto y de encontrarnos con nuestros niños interiores y los niños que están acá", comentó.



La experiencia vivida este martes por la comunidad educativa de la escuela Argentina la resumió la alumna Emily, de séptimo básico. "Me pareció muy buena, es una cosa impagable lo que pudimos escuchar, demasiado bueno. Nosotros ya habíamos escuchado (música) en la sala, pero no así en vivo. En vivo es mucho mejor. Es una cosa impresionante que me dejó loca", recalcó.



PAMN, que cumple 10 años de implementación en todo el país, tiene como desafío institucional llegar a diferentes espacios. El ciclo 2026 incorpora en Magallanes intervenciones en diez establecimientos educacionales y dos residencias del Servicio de Protección (Mejor Niñez). El circuito musical y educativo abarcará las comunas de San Gregorio, Primavera, Porvenir, Laguna Blanca, Natales y Punta Arenas, movilizando el trabajo de doce elencos musicales y ocho mediadores.



El recorrido de este año llevará a artistas a compartir directamente con los estudiantes en sus recintos educativos. El resto de la programación contemplada a la Orquesta UMAG en la escuela Punta Delgada de San Gregorio; la banda Shuggar en la escuela Cerro Sombrero; Sebastián Barrientos (de Puerto Varas), compartirá su música en la Bernardo O'Higgins de Porvenir; Julio Cañas se presentará en la escuela Diego Portales de Laguna Blanca y el elenco Metafis formará parte de las actividades en el Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez de Puerto Natales. Mientras que en Punta Arenas, la agrupación Chalihue actuará en la escuela Patagonia; Karina Contreras Grupo visitará el liceo Experimental UMAG; As de Oros hará vibrar a los estudiantes de la escuela Manuel Bulnes; Troodon será protagonista en la escuela Sarmiento de Gamboa. Además, Crisol tocará en la Residencia Familiar del Servicio de Protección en Punta Arenas y una banda por definir en la Residencia de Adolescentes, también de la capital regional.



El objetivo fundamental del PAMN es el desarrollo y la formación de públicos de todas las edades, abarcando desde la primera infancia hasta la adolescencia. El plan busca acercar las obras de los creadores chilenos directamente a las aulas. A través de esta iniciativa, que incluye un proceso de mediación, se estimula el interés por la música, la pertenencia e identidad local.









