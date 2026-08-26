LICEO MARÍA AUXILIADORA REALIZÓ II JORNADA VOCACIONAL “VOCES QUE INSPIRAN, MUJERES CON PROPÓSITO”

La comunidad educativa del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas realizó la II Jornada de Encuentro Vocacional “Voces que inspiran, mujeres con propósito”, una instancia orientada a acompañar y enriquecer el proceso de orientación vocacional y desarrollo personal de sus estudiantes.

La actividad se desarrolló en el gimnasio institucional, entre las 13:55 y las 16:00 horas, y convocó a alumnas de 3° y 4° medio en un espacio de diálogo cercano, reflexión y aprendizaje mutuo. Durante la jornada, diversas mujeres destacadas de la comunidad compartieron sus trayectorias de vida, experiencias profesionales y testimonios de superación.

Entre las invitadas participó Susy Jacob, periodista de Polar Comunicaciones, quien fue parte del encuentro vocacional junto a otras profesionales convocadas por el establecimiento. La instancia permitió a las estudiantes conocer de primera fuente distintos caminos laborales, desafíos personales y decisiones que forman parte de la construcción de una vocación.







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Desde el Liceo María Auxiliadora destacaron que esta iniciativa busca entregar referencias reales que motiven a las jóvenes a proyectar su futuro con sentido, confianza y visión de mundo. A través de conversaciones cercanas, las estudiantes pudieron resolver dudas vocacionales, reflexionar sobre la toma de decisiones y conocer cómo la pasión, los valores y la determinación pueden transformar metas en proyectos con propósito.

La jornada cerró con un agradecimiento a cada una de las invitadas que compartieron generosamente su experiencia, convirtiendo sus testimonios en una guía e inspiración para las estudiantes en una etapa clave de sus vidas.

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