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26 de agosto de 2026

LICEO MARÍA AUXILIADORA REALIZÓ II JORNADA VOCACIONAL “VOCES QUE INSPIRAN, MUJERES CON PROPÓSITO”

​La actividad reunió a estudiantes de 3° y 4° medio con mujeres profesionales de la comunidad, entre ellas Susy Jacob, periodista de Polar Comunicaciones, quien compartió su experiencia en el marco del proceso de orientación vocacional.

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La comunidad educativa del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas realizó la II Jornada de Encuentro Vocacional “Voces que inspiran, mujeres con propósito”, una instancia orientada a acompañar y enriquecer el proceso de orientación vocacional y desarrollo personal de sus estudiantes.

La actividad se desarrolló en el gimnasio institucional, entre las 13:55 y las 16:00 horas, y convocó a alumnas de 3° y 4° medio en un espacio de diálogo cercano, reflexión y aprendizaje mutuo. Durante la jornada, diversas mujeres destacadas de la comunidad compartieron sus trayectorias de vida, experiencias profesionales y testimonios de superación.

Entre las invitadas participó Susy Jacob, periodista de Polar Comunicaciones, quien fue parte del encuentro vocacional junto a otras profesionales convocadas por el establecimiento. La instancia permitió a las estudiantes conocer de primera fuente distintos caminos laborales, desafíos personales y decisiones que forman parte de la construcción de una vocación.



Desde el Liceo María Auxiliadora destacaron que esta iniciativa busca entregar referencias reales que motiven a las jóvenes a proyectar su futuro con sentido, confianza y visión de mundo. A través de conversaciones cercanas, las estudiantes pudieron resolver dudas vocacionales, reflexionar sobre la toma de decisiones y conocer cómo la pasión, los valores y la determinación pueden transformar metas en proyectos con propósito.

La jornada cerró con un agradecimiento a cada una de las invitadas que compartieron generosamente su experiencia, convirtiendo sus testimonios en una guía e inspiración para las estudiantes en una etapa clave de sus vidas.


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