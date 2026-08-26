ALCALDE DE PUNTA ARENAS CUESTIONA RESPUESTA DE ARGENTINA POR POLÉMICA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, cuestionó la respuesta entregada por Argentina tras la controversia que generaron las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de ese país, brigadier general Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes.

La polémica surgió luego de que Valverde afirmara en una entrevista que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y destacara la importancia de mantener presencia en una zona que calificó como una “llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”.

Radonich pide una señal más clara de Argentina

Tras la protesta diplomática presentada por Chile, el gobierno argentino reafirmó la vigencia del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que calificó como definitivos. El Ejecutivo chileno valoró la respuesta y dio por superado el episodio.

Radonich, sin embargo, consideró insuficiente la declaración. “Lo que uno esperaría es que dijeran que el Estrecho de Magallanes es totalmente chileno, tanto en el mar como en las costas”, sostuvo el jefe comunal, según consignó Emol.

También puso el foco en la reiteración de declaraciones de autoridades militares argentinas. Este año, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, generó otra controversia tras afirmar que “la boca de Magallanes es argentina”.

El alcalde de Punta Arenas cuestionó que no exista información pública sobre posibles medidas contra ambos oficiales. “Nunca se supo si es que hubo o no algún tipo de sanción verbal o una reprimenda a las personas que están hablando”, afirmó.

El episodio se suma a otros roces ocurridos durante los últimos años. En 2021, Chile presentó una protesta por una directiva de defensa argentina que hacía referencia al Estrecho y al Mar de Hoces en términos de exploración y control conjunto. Argentina posteriormente atribuyó esa formulación a un error.

Pese a las nuevas críticas, ambos gobiernos coinciden oficialmente en la plena vigencia de los tratados que fijaron los límites australes entre Chile y Argentina.

Fuente: pauta.cl

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