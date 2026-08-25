GOBIERNO ENTREGA MÁS DE $65 MILLONES A 27 ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES A TRAVÉS DEL FFOIP 2026

​En total, se realiza una inversión de $65.607.726, destinada a financiar 26 proyectos de impacto local y uno de impacto regional, con iniciativas que alcanzan a las cuatro provincias de Magallanes. Durante la actividad, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó el rol que cumplen las organizaciones de interés público en el trabajo que desarrolla el Estado junto a las comunidades.



“Las organizaciones de interés público son un brazo articulador dentro de todo el trabajo que nosotros hacemos como Estado. Nos pone muy felices como Gobierno poder ayudar a estas organizaciones, porque están todas las provincias representadas y son organizaciones que trabajan directamente con la comunidad”.



La autoridad agregó que los proyectos seleccionados permiten abordar distintas necesidades presentes en la región, destacando iniciativas relacionadas con salud mental y personas mayores, entre otras áreas de interés público.

“Tenemos muchos casos relacionados con la salud mental, uno de los tipos de proyectos que se abarca dentro de estas iniciativas. También tenemos personas adultas mayores que hoy día están luchando con el Parkinson, que se van a ver beneficiadas con este tipo de iniciativas”, señaló Roa.



Una de las organizaciones adjudicadas es la Cooperativa Rosa Silvestre, que utilizará los recursos para desarrollar proyectos sociales abiertos a la comunidad, incluyendo talleres vinculados al mejoramiento de la salud mental, oficios y otras iniciativas.



Elisa, representante de la Cooperativa Rosa Silvestre, valoró el apoyo recibido y destacó la posibilidad de entregar gratuitamente a la comunidad la experiencia que la organización ha desarrollado durante casi una década.

“Es súper importante poder contar con financiamiento para desarrollar proyectos sociales que sean abiertos a la comunidad y entregar nuestra experiencia de manera gratuita a personas que muchas veces no cuentan con los recursos para acceder a este tipo de talleres”.



El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) es impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y tiene como objetivo fortalecer a organizaciones sin fines de lucro que desarrollan iniciativas orientadas al interés general y al bien común.



Los proyectos adjudicados en la región tendrán un periodo de ejecución entre el 17 de agosto y el 20 de noviembre de 2026, permitiendo que las organizaciones desarrollen sus iniciativas y generen impacto directo en sus comunidades.

