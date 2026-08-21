GOBIERNO PRESENTA RESULTADOS DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO Y MAGALLANES SUMA 1.450 NUEVOS HOGARES BENEFICIADOS

​La ministra de Energía, Ximena Rincón, entregó el balance de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, y confirmó que el beneficio alcanzará a más de 1,9 millones de hogares en todo el país para el segundo semestre de este año.



​Los resultados de la nueva convocatoria, según confirmaron las autoridades de Energía, ya están disponibles en el sitio web www.subsidioelectrico.cl o www.ventanillaunicasocial.gob.cl. Para conocerlos se debe acceder con ClaveÚnica. También se pueden consultar mediante ChileAtiende y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a través de sus canales presenciales y telefónicos (600 0231 360) de atención para resolver dudas sobre el beneficio y los procedimientos en curso.

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​El beneficio, que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento directo en sus cuentas de electricidad, alcanzó a nivel país en esta oportunidad a 1.926.830 hogares, 232.993 más que en el proceso anterior, lo que representa la cifra más alta de beneficiarios desde la creación del subsidio.



​Tras la entrega de resultados, la ministra Rincón adelantó que "vamos a tener también subsidio el próximo año gracias a la ley que acabamos de aprobar el 22 de julio, que se llama Ordenemos la Cuenta, donde logramos incorporar el subsidio para el próximo año, que es muy relevante", y añadió que "dentro de lo pactado con los

​parlamentarios, y que el Presidente estaba muy preocupado, es que se incorpora en el acuerdo firmado, trabajar en la existencia de un subsidio permanente, como existe en materia de agua".

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MAGALLANES

​En cuanto a la región, el Seremi del ramo, Marco Antonio Pinto, detalló que para esta quinta versión del Subsidio Eléctrico, "el número de beneficiados en Magallanes tuvo un incrementó significativo, llegando en esta oportunidad a 14.020 hogares, 1.450 más que la convocatoria anterior".



​Asimismo, el titular regional de Energía valoró el mensaje de la ministra Rincón sobre la extensión del subsidio eléctrico.



​"Es una buena noticia que nuestra ministra confirme que el Gobierno del Presidente Kast, junto a la cartera sectorial, se encuentre trabajando en la mejor fórmula para que la iniciativa continúe beneficiando a los hogares más vulnerables del país", planteó Pinto.

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​SOBRE LA ENTREGA DEL BENEFICIO

​Este quinto proceso del subsidio eléctrico contempla un monto semestral que se define según el número de integrantes del hogar beneficiado. La entrega del beneficio se materializará en 6 cuotas mensuales durante el segundo semestre de 2026 y el descuento se verá reflejado en su cuenta de electricidad a partir del mes de agosto de 2026 (que contendrá la cuota de julio y agosto), según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica, y hasta el mes de diciembre de 2026.​

