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21 de agosto de 2026

GOBIERNO PRESENTA RESULTADOS DE LA QUINTA CONVOCATORIA DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO Y MAGALLANES SUMA 1.450 NUEVOS HOGARES BENEFICIADOS

La medida se ha consolidado como la segunda política social con mayor cobertura en Chile detrás de la Pensión Garantizada Universal (PGU). En su quinta versión, el beneficio se extendió a más de 1,9 millones de hogares en todo el país.

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La ministra de Energía, Ximena Rincón, entregó el balance de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, y confirmó que el beneficio alcanzará a más de 1,9 millones de hogares en todo el país para el segundo semestre de este año.

Los resultados de la nueva convocatoria, según confirmaron las autoridades de Energía, ya están disponibles en el sitio web www.subsidioelectrico.cl o www.ventanillaunicasocial.gob.cl. Para conocerlos se debe acceder con ClaveÚnica. También se pueden consultar mediante ChileAtiende y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a través de sus canales presenciales y telefónicos (600 0231 360) de atención para resolver dudas sobre el beneficio y los procedimientos en curso.
 
El beneficio, que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento directo en sus cuentas de electricidad, alcanzó a nivel país en esta oportunidad a 1.926.830 hogares, 232.993 más que en el proceso anterior, lo que representa la cifra más alta de beneficiarios desde la creación del subsidio.

Tras la entrega de resultados, la ministra Rincón adelantó que "vamos a tener también subsidio el próximo año gracias a la ley que acabamos de aprobar el 22 de julio, que se llama Ordenemos la Cuenta, donde logramos incorporar el subsidio para el próximo año, que es muy relevante", y añadió que "dentro de lo pactado con los
parlamentarios, y que el Presidente estaba muy preocupado, es que se incorpora en el acuerdo firmado, trabajar en la existencia de un subsidio permanente, como existe en materia de agua".

MAGALLANES
En cuanto a la región, el Seremi del ramo, Marco Antonio Pinto, detalló que para esta quinta versión del Subsidio Eléctrico, "el número de beneficiados en Magallanes tuvo un incrementó significativo, llegando en esta oportunidad a 14.020 hogares, 1.450 más que la convocatoria anterior".  

Asimismo, el titular regional de Energía valoró el mensaje de la ministra Rincón sobre la extensión del subsidio eléctrico.  

"Es una buena noticia que nuestra ministra confirme que el Gobierno del Presidente Kast, junto a la cartera sectorial, se encuentre trabajando en la mejor fórmula para que la iniciativa continúe beneficiando a los hogares más vulnerables del país", planteó Pinto.
 
SOBRE LA ENTREGA DEL BENEFICIO
Este quinto proceso del subsidio eléctrico contempla un monto semestral que se define según el número de integrantes del hogar beneficiado. La entrega del beneficio se materializará en 6 cuotas mensuales durante el segundo semestre de 2026 y el descuento se verá reflejado en su cuenta de electricidad a partir del mes de agosto de 2026 (que contendrá la cuota de julio y agosto), según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica, y hasta el mes de diciembre de 2026.

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