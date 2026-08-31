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31 de agosto de 2026

CADEM: DESAPROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA A 59% EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE AGOSTO

La evolución mensual de la aprobación presidencial muestra una tendencia a la baja desde marzo, cuando el mandatario promediaba 42% de aprobación frente a 51% de desaprobación.

Kast

La aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast se ubicó en 38% en la última medición de agosto, un punto más que en la semana anterior, mientras la desaprobación llegó a 59%, según la encuesta Plaza Pública de Cadem.

Con este resultado, el promedio mensual de agosto cerró en 39%, dos puntos por sobre el 37% registrado en julio.

La evolución mensual de la aprobación presidencial muestra una tendencia a la baja desde marzo, cuando el mandatario promediaba 42% de aprobación frente a 51% de desaprobación.

Ese nivel se mantuvo relativamente estable en abril, con 42%, antes de comenzar a descender en mayo, cuando bajó a 39%, y estabilizarse en torno a ese nivel durante junio, con 39%julio, con 37%, y agosto, con 39%.

La desaprobación llega a 59%, su nivel más alto

En paralelo, la desaprobación ha seguido una trayectoria inversa, al pasar de 51% en marzo a 56% en abril57% en mayo, mantenerse en 56% en junio y escalar hasta 59% tanto en julio como en agosto, su nivel más alto desde que Cadem comenzó a medir la gestión del actual Gobierno.

Al comparar la evolución semanal de la aprobación presidencial, el estudio identifica una serie de hitos que han marcado la percepción ciudadana hacia la gestión de Kast.

Entre ellos, la seguidilla de almuerzos en La Moneda, el cambio de gabinete, el sistema frontal que afectó a distintas regiones del país y el debate en torno a la reforma previsional, junto a menciones al desempleo y al Imacec como factores relevantes en la evolución de las cifras.

El informe de Cadem también sitúa la aprobación de Kast en perspectiva histórica, al comparar el indicador neto de aprobación, que resta a los desaprobadores de los aprobadores, con el registrado por Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric durante el cuarto año de sus respectivos mandatos.

Según el estudio, el desempeño de Kast en este período se ubica por debajo del registrado por los tres exmandatarios en la etapa equivalente de sus gobiernos.

49% respalda un Estado de Excepción, pero el apoyo baja según su diseño

Sobre el nuevo Estado de Excepción propuesto por el Gobierno, 49% de los encuestados considera necesaria esta figura constitucional para enfrentar el crimen organizado en los barrios.

Al consultar específicamente por la propuesta del Ejecutivo, que otorga al Presidente la atribución exclusiva de decretarlo por 120 días con posibilidad de renovación hasta 240, el apoyo baja a 33%.

En cambio, cuando se plantea una versión que requiera el acuerdo del Congreso y se limite a renovaciones de solo 30 días, el respaldo sube a 50%.

Entre las medidas específicas que podría contemplar este Estado de Excepción, la más respaldada es la posibilidad de requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas, con 86% de apoyo, seguida por permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado, también con 86%.

En el otro extremo, limitar temporalmente la libertad de reunión en determinados barrios o sectores registra el menor respaldo, con 26%.

Plan Cancerbero: 74% lo conoce, pero crece la percepción de que es un “espectáculo comunicacional”

Respecto del Plan Cancerbero74% de los encuestados dice conocerlo, un alza frente al 70% registrado a comienzos de agosto.

Entre quienes lo conocen, la percepción se ha deteriorado, ya que quienes creen que se trata de un cambio real en materia penitenciaria bajaron a 45%17 puntos menos que a mediados de mes, mientras quienes lo consideran un espectáculo comunicacional subieron a 51%16 puntos más.

En paralelo, 65% de los encuestados dice haberse enterado de que un juez de garantía ordenó que presos trasladados a la nueva cárcel de Talca regresaran a la cárcel de Alto Hospicio, y 67% se manifiesta en desacuerdo con que un juez tenga esa atribución.

Percepción económica se mantiene negativa, pero con una leve mejoría

En el ámbito económico, la percepción de que el país va por un mal camino se mantiene mayoritaria, aunque la brecha con quienes creen que va por un buen camino se ha acortado en las últimas mediciones.

La evaluación de la situación económica personal y familiar, así como las expectativas de empleo y consumo, muestran una modesta mejoría relativa hacia el cierre del mes de agosto, en un contexto en que la mayoría de los encuestados continúa calificando la situación del empleo en el país como mala o muy mala.

Fuente: cnnchile.com


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