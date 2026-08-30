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30 de agosto de 2026

A 110 AÑOS DEL RESCATE DEL PILOTO PARDO, LIBRO DIGITAL RECUPERA LA HISTORIA DE LA YELCHO

​La publicación reúne seis estudios sobre el rescate de los 22 integrantes de la expedición de Ernest Shackleton y busca contribuir a la difusión de la figura de Luis Alberto Pardo Villalón.

Portada Libro _110 años de la hazaña de Piloto Pardo_

La publicación reúne seis estudios sobre el rescate de los 22 integrantes de la expedición de Ernest Shackleton y busca contribuir a la difusión de la figura de Luis Alberto Pardo Villalón.

A 110 años del rescate realizado por la escampavía Yelcho, una nueva publicación reúne investigaciones históricas, comunicacionales, educativas y patrimoniales sobre la operación encabezada por el piloto 2° Luis Alberto Pardo Villalón. El libro «110 años de la hazaña de Piloto Pardo» se encuentra disponible en formato digital y de manera gratuita.

La obra aborda distintos aspectos de la expedición de Sir Ernest Shackleton y del rescate de sus 22 integrantes, quienes permanecían en isla Elefante luego del naufragio del Endurance. La Yelcho, al mando de Pardo y con una dotación voluntaria, llegó hasta la zona y permitió concretar el rescate el 30 de agosto de 1916.

El volumen incorpora estudios de seis autores que analizan la cobertura que tuvo el acontecimiento en medios de comunicación de la época, la permanencia de la figura de Pardo en la memoria histórica y distintos aspectos relacionados con el patrimonio y la dimensión científica de la expedición.

Entre los trabajos incluidos se encuentra una investigación de Nadia Farías Cárdenas sobre las informaciones publicadas por El Mercurio de Santiago; un análisis de Consuelo León Wöppke sobre The Magellan Times; y el estudio de Mauricio Jara Fernández sobre la cobertura realizada por El Comercio de Punta Arenas. También participan Francisco Sánchez Urra, María Pastora Sandoval Campos y Marcelo Astorga Veloso.

La publicación plantea además la importancia de fortalecer la memoria vinculada a la presencia de Chile en la Antártica y de acercar estos antecedentes a nuevas generaciones. Para ello, el libro puede ser consultado y descargado gratuitamente en formato digital.

«110 años de la hazaña de Piloto Pardo» fue desarrollado en colaboración por Fundación Valle Hermoso, el programa Embajadores Antárticos, la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y Mirador Antártico. La obra está disponible en www.miradorantartico.com y www.lweditorial.cl.


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A 110 AÑOS DEL RESCATE DEL PILOTO PARDO: LA YELCHO LLEGÓ A ISLA ELEFANTE PARA SALVAR A LOS 22 EXPEDICIONARIOS

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