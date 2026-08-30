TORNEO NACIONAL DE ILAN ENTREGARÁ COMO PREMIO UNA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PARA DOS PERSONAS

El juego de mesa ILAN, inspirado en la biodiversidad del continente blanco, tendrá una nueva edición de su torneo nacional, iniciativa que busca acercar el conocimiento sobre la Antártica a través de una experiencia de estrategia y competencia. El certamen se desarrollará entre agosto y noviembre y contará con clasificatorias en distintas ciudades del país.

La competencia nació a partir del torneo escolar de ILAN que Fundación Antártica21 organiza desde 2022 en establecimientos educacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Para 2026, la tercera edición nacional contempla sedes en ciudades como Quillota, Valparaíso, Concepción, Puerto Natales y Santiago, además de otras por confirmar. En Punta Arenas, el torneo escolar se realizará el 7 de noviembre.

La final nacional está programada para el 21 de noviembre en el Ludumbar, en Santiago. Quienes resulten ganadores de las distintas fechas clasificatorias avanzarán a esta instancia, donde se definirá al campeón o campeona del torneo.

El premio principal será una expedición antártica para dos personas durante la temporada 2026-27, a bordo de un aerocrucero de Antarctica21. La experiencia, avaluada en cerca de 40 mil dólares, contempla vuelos, alojamiento y excursiones guiadas. Las inscripciones para las fechas clasificatorias ya se encuentran abiertas y las bases están disponibles en torneos.withinplaygames.com.

ILAN fue desarrollado por Within Play junto a Fundación Antártica21 y busca acercar a los jugadores a las especies y ecosistemas antárticos. En 2023, el juego fue escogido como favorito de los jueces en la Roll a Game EXPO, realizada en México, y actualmente sus creadores trabajan en una eventual llegada del producto al mercado alemán.

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