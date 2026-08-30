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30 de agosto de 2026

TORNEO NACIONAL DE ILAN ENTREGARÁ COMO PREMIO UNA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PARA DOS PERSONAS

​La tercera edición del certamen, organizado por Fundación Antártica21 y Within Play, se desarrollará entre agosto y noviembre en distintas ciudades de Chile, con una final nacional en Santiago.

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El juego de mesa ILAN, inspirado en la biodiversidad del continente blanco, tendrá una nueva edición de su torneo nacional, iniciativa que busca acercar el conocimiento sobre la Antártica a través de una experiencia de estrategia y competencia. El certamen se desarrollará entre agosto y noviembre y contará con clasificatorias en distintas ciudades del país.

La competencia nació a partir del torneo escolar de ILAN que Fundación Antártica21 organiza desde 2022 en establecimientos educacionales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Para 2026, la tercera edición nacional contempla sedes en ciudades como Quillota, Valparaíso, Concepción, Puerto Natales y Santiago, además de otras por confirmar. En Punta Arenas, el torneo escolar se realizará el 7 de noviembre.

La final nacional está programada para el 21 de noviembre en el Ludumbar, en Santiago. Quienes resulten ganadores de las distintas fechas clasificatorias avanzarán a esta instancia, donde se definirá al campeón o campeona del torneo.

El premio principal será una expedición antártica para dos personas durante la temporada 2026-27, a bordo de un aerocrucero de Antarctica21. La experiencia, avaluada en cerca de 40 mil dólares, contempla vuelos, alojamiento y excursiones guiadas. Las inscripciones para las fechas clasificatorias ya se encuentran abiertas y las bases están disponibles en torneos.withinplaygames.com.

ILAN fue desarrollado por Within Play junto a Fundación Antártica21 y busca acercar a los jugadores a las especies y ecosistemas antárticos. En 2023, el juego fue escogido como favorito de los jueces en la Roll a Game EXPO, realizada en México, y actualmente sus creadores trabajan en una eventual llegada del producto al mercado alemán.


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