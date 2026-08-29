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29 de agosto de 2026

MESA DE TRABAJO ABORDA ACCIONES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO RÓBALO EN PUERTO WILLIAMS

​La instancia reunió a autoridades y organismos técnicos para analizar medidas preventivas en torno a la cuenca y resguardar la infraestructura que abastece de agua potable a Puerto Williams.

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En Puerto Williams se desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional para abordar medidas preventivas y acciones destinadas a fortalecer la seguridad de la cuenca del río Róbalo. La instancia fue convocada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y Senapred, y reunió a autoridades regionales, provinciales y comunales, además de organismos técnicos.

El encuentro contó con la participación del gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar; y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández. También participaron representantes de Conaf, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Cabo de Hornos. De manera telemática estuvieron presentes el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Dirección General de Aguas (DGA) y Aguas Magallanes.

Uno de los principales temas fue la situación de la bocatoma del río Róbalo, infraestructura utilizada para el abastecimiento de agua potable de Puerto Williams. En paralelo, la DOH desarrolla estudios sobre el comportamiento de las cuencas de los ríos Róbalo y Ukika, cuyos resultados permitirán evaluar medidas de prevención y mitigación, incluyendo eventuales intervenciones en el cauce ante situaciones que puedan afectar el funcionamiento de la bocatoma.

Durante la jornada también se revisaron proyectos destinados a reforzar la infraestructura sanitaria de Puerto Williams, entre ellos la construcción de una nueva planta de agua potable. El Gobierno Regional informó avances para la futura habilitación de un nuevo estanque de Aguas Magallanes, mientras equipos de Bienes Nacionales trabajan en la delimitación de terrenos necesarios para la nueva planta. Senapred, en tanto, señaló que los antecedentes que entregue la DOH permitirán fortalecer el monitoreo y la toma de decisiones ante eventuales emergencias.


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