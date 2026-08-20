EMPRENDEDORES Y PYMES PARTICIPAN EN PRIMERA JORNADA DEL PLADECO DE CABO DE HORNOS

Con la participación de emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas de la comuna, el Municipio de Cabo de Hornos desarrolló la primera jornada ciudadana del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO 2026-2030.



La actividad, realizada en el salón de la Primera Compañía de Bomberos, estuvo enfocada en conocer las inquietudes, propuestas y visiones del sector de emprendimiento y PYMES respecto del futuro de la comuna.



La jornada forma parte del proceso participativo impulsado por el Municipio de Cabo de Hornos para elaborar el nuevo PLADECO, instrumento que establecerá los principales objetivos y líneas de acción para el desarrollo de la comuna durante los próximos cuatro años.



Para los participantes, este tipo de espacios permite poner sobre la mesa las distintas necesidades y propuestas que existen desde los sectores productivos de la comuna.



“Me parece excelente para que como comunidad demos ideas para lo que queremos lograr como Cabo de Hornos”, señaló uno de los participantes de la jornada.



En la misma línea, otro de los asistentes valoró la posibilidad de compartir directamente sus inquietudes y planteamientos. “Me parece una instancia interesante, donde tuve la oportunidad de hablar y comentar todas las cosas que son importantes para la comuna. Este tipo de instancias deben darse más seguido para interactuar entre los distintos actores de la comuna, nos falta comunicarnos más entre nosotros”, manifestó.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, destacó que el objetivo es que el futuro de Puerto Williams y de la comuna sea construido incorporando las distintas miradas existentes en el territorio.



“Lo importante es poder plasmar con las distintas organizaciones cómo desean el futuro de Puerto Williams. Es importante participar. Esta es la primera de varias instancias de diálogo y de construcción del Williams que queremos, y en eso hay que poner el empeño de todos para que el próximo año podamos plasmar un buen PLADECO”, señaló el jefe comunal.



Desde el municipio recalcaron que esta primera jornada es solo el inicio de un proceso que contempla nuevas instancias de participación ciudadana, entre ellas talleres, encuestas, entrevistas y asambleas, con el objetivo de recoger una visión amplia y representativa de la comunidad.



El PLADECO 2026-2030 busca convertirse en una hoja de ruta para el desarrollo de Cabo de Hornos, incorporando las propuestas de sus habitantes y proyectando las prioridades de la comuna más allá de la actual administración municipal.

Bajo el lema “Con tu participación, Cabo de Hornos crece”, el municipio reiteró la invitación a vecinos, organizaciones sociales, emprendedores y distintos actores de la comunidad a ser parte activa de este proceso de construcción colectiva.

