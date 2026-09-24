UNA REPRESENTACIÓN DE LA GOLETA ANCUD SE INCORPORA AL PATRIMONIO CULTURAL DE PUERTO NATALES

​La memoria de la Goleta Ancud y su vínculo con la historia de Magallanes quedó desde ahora representada en un nuevo elemento tangible que podrá ser conocido por vecinos, vecinas y visitantes de Puerto Natales. En el marco de la conmemoración del 21 de septiembre, APSIA y Naviera Omega realizaron la entrega de una representación de la embarcación a escala 1:25 a la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales.



La entrega se realizó luego de la presentación, el pasado 21 de septiembre, de la obra teatral “La Goleta Ancud: rumbo al fin del mundo, una historia de sueños, mar y memoria”, montaje desarrollado por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio y que convocó a más de 40 artistas locales, además del conjunto Trigal de Castro. La presentación se realizó ante un Gimnasio Carrera completamente lleno, recorriendo mediante teatro, danza, música y recursos audiovisuales distintos momentos vinculados a la travesía de 1843 y a la posterior presencia chilota en la provincia de Última Esperanza.



La iniciativa busca que la conmemoración no quede únicamente en una actividad puntual, sino que pueda traducirse en espacios permanentes para conocer y valorar la historia que forma parte de la identidad local.



En esa línea, junto con la representación de la embarcación, durante la ceremonia también se puso en valor el trabajo de recopilación histórica asociado a la Biblioteca Digital de la Goleta Ancud, iniciativa que reúne antecedentes relacionados con la travesía y la llegada de la embarcación a Magallanes en 1843. Entre el material recopilado se encuentran documentos y antecedentes históricos de relevancia para comprender este episodio y su relación con el territorio.



Como parte de este proceso, se hizo entrega de material histórico a la alcaldesa Ana Mayorga y al director ejecutivo de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara, con el propósito de continuar trabajando en mecanismos que permitan acercar este patrimonio documental a la comunidad.



La representación de la Goleta Ancud fue confeccionada por el mueblista naval Juan Vásquez, de Ancud, y entregada con la participación de representantes de APSIA, Naviera Omega y del historiador José Ulloa, también de Ancud.



Para la Municipalidad y la Corporación de Cultura, el valor de esta entrega está precisamente en que se trata de un elemento que la comunidad puede observar directamente, convirtiéndose en un recurso para conversar sobre la historia, la identidad y los vínculos que unen a Chiloé con Magallanes.



“Es fundamental que nuestra historia pueda estar al alcance de las personas y que no quede solamente en los libros o en los relatos. Esta representación de la Goleta Ancud nos permite contar una parte importante de nuestra historia de una manera cercana y al mismo tiempo nos compromete a seguir buscando formas de poner nuestro patrimonio a disposición de la comunidad”, señaló la alcaldesa Ana Mayorga.



La primera autoridad comunal agregó que el trabajo de rescate patrimonial requiere también generar espacios para que las nuevas generaciones puedan conocer los acontecimientos que contribuyeron a construir la identidad de la provincia de Última Esperanza, por esto, la representación de la Goleta Ancud se encuentra disponible para ser visitada en el segundo piso de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales, durante su horario de funcionamiento.



De esta manera, la entrega realizada por APSIA y Naviera Omega se incorpora como un nuevo recurso para la difusión del patrimonio local, permitiendo que vecinos, vecinas, estudiantes, familias y visitantes puedan acercarse a la historia de la Goleta Ancud y conocer parte de los antecedentes que vinculan a Chiloé, Magallanes y la provincia de Última Esperanza.

La iniciativa se suma al trabajo que impulsa la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio para rescatar, conservar y acercar la memoria histórica a la comunidad, entendiendo el patrimonio no solo como un recuerdo del pasado, sino también como una herramienta para comprender el territorio y fortalecer la identidad local.









