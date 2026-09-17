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17 de septiembre de 2026

SUBDERE COMPROMETE APOYO TÉCNICO PARA APOYAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUERTO NATALES

A través del convenio SUBDERE–UFRO, la Subsecretaria colaborará en la elaboración del plan de gestión de residuos sólidos y en la formulación del proyecto de cierre de galpón del actual centro

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​La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) oficializó el apoyo técnico a la Municipalidad de Puerto Natales para fortalecer la gestión de residuos sólidos en la comuna. La colaboración se enmarca en el convenio SUBDERE – Universidad de la Frontera (UFRO) "Red de Expertos Macrozona Sur", que entrega asistencia directa a los municipios. Este convenio permitirá avanzar en la elaboración de un plan de gestión integral de residuos y en el proyecto para la habilitación y cierre del galpón de manejo y valorización residuos.

 
En ese sentido, el Jefe de la Unidad Regional SUBDERE, Javier Labrín Jofré informó: “luego de semanas de trabajo entre la Municipalidad, los profesionales de la UFRO y SUBDERE, hemos logrado formalizar nuestro apoyo técnico a Natales, para concluir las obras pendientes en el Centro, confeccionar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y ofrecer una hoja de ruta comunal”.

 
Un plan estratégico para ordenar la gestión comunal de residuos

 
Actualmente Natales cuenta con distintas acciones de reciclaje y limpieza, pero sin un instrumento único que las articule. Para resolver esta brecha, se presentó una metodología integral a 12 meses que contempla 5 etapas técnicas, incluyendo diagnósticos y programas de inversión. El plan tendrá por objeto ofrecer una mirada estratégica de la gestión comunal de residuos, la transición hacia el futuro relleno sanitario, el fortalecimiento del reciclaje y la segregación, la educación ambiental, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) y la gestión de residuos especiales.

 
Habilitación del galpón de residuos

 
Como segunda línea de trabajo, se abordará la situación del galpón de residuos ubicado en el relleno sanitario de Natales, actualmente construido, pero sin terminaciones ni cierre, lo que impide su uso. El apoyo técnico de la UFRO permitirá redactar los términos de referencia y carpetas técnicas necesarias para postular a fondos que concluyan su cierre y habilitación, con el objetivo de destinar ese espacio al reciclaje, compostaje y procesamiento de materiales inorgánicos.

 
El convenio SUBDERE–UFRO tiene por objeto contribuir al fortalecimiento territorial y a la elaboración de Planes de Desarrollo Regional en la macrozona sur, respecto de iniciativas financiables mediante el Fondo de Apoyo para la Consolidación Regional (FACR), con especial atención en la planificación territorial que desarrollan los Gobiernos Regionales.

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