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15 de septiembre de 2026

ANEF MAGALLANES REALIZÓ POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SU GRAN CUECAZO

​La actividad, desarrollada en el frontis de la sede regional de ANEF Magallanes, reunió a familias, dirigentes, trabajadores y bailarines en una jornada dedicada a celebrar nuestras tradiciones y la identidad cultural de la región.

anefcuecamagallanes

Por segundo año consecutivo, ANEF Magallanes llevó adelante su tradicional Gran Cuecazo, actividad que se desarrolló en el frontis de la sede regional y que tuvo como principal objetivo generar un espacio de encuentro, participación y celebración en torno a nuestro baile nacional.

La jornada comenzó con la presentación del Grupo Juvenil Renacer Patagónico, quienes fueron los encargados de dar el inicio artístico a esta actividad, deleitando a las familias y asistentes con su presentación y poniendo en valor el folclore y las tradiciones de nuestra Patagonia.

Posteriormente, las cuecas se tomaron el frontis de la sede de ANEF Magallanes con la presentación del grupo Las Brujas del Estrecho, quienes estuvieron a cargo de amenizar la jornada y motivar a los asistentes a salir a la pista para disfrutar y bailar nuestro baile nacional.

Desde ANEF Magallanes destacaron la importancia de mantener este tipo de actividades, que permiten acercar la organización a la comunidad y generar espacios de convivencia más allá del ámbito laboral y sindical.

“Estamos muy contentos de realizar por segundo año consecutivo nuestro Gran Cuecazo. Como ANEF Magallanes creemos que también tenemos que abrir las puertas de nuestra organización para encontrarnos con nuestras familias, nuestros trabajadores y la comunidad, y qué mejor manera de hacerlo que celebrando nuestras tradiciones y nuestra identidad como magallánicos.

Quiero agradecer especialmente a todas las familias, a cada uno de los bailarines y bailarinas que se sumaron a esta jornada, al Grupo Juvenil Renacer Patagónico y a Las Brujas del Estrecho por acompañarnos y llenar de música y cuecas este espacio. Esperamos que esta actividad siga creciendo y convirtiéndose en una tradición de ANEF Magallanes y de nuestra comunidad” señalo la presidenta de Anef Magallanes Evelyn Córdova Marín.

ANEF Magallanes agradeció a todas las personas que participaron de esta segunda versión del Gran Cuecazo, especialmente a las familias y bailarines que, con entusiasmo y alegría, hicieron posible una nueva jornada de encuentro y celebración de nuestras tradiciones.

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