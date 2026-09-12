SEREMI DE SALUD CIERRA SECTOR ALEDAÑO A PUERTO EDÉN POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informó el cierre de sectores aledaños a Puerto Edén y Paso del Indio, en el norte de la provincia de Última Esperanza, debido a la detección de niveles de toxinas marinas asociados a marea roja por sobre los límites establecidos.

La medida, establecida mediante la Resolución N°1.208, prohíbe la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de mariscos susceptibles de contener estas toxinas. Entre las especies incluidas se encuentran cholga, chorito, almeja, lapa, piure, huepo y picoroco, entre otras.

El área cerrada se encuentra delimitada al norte por una línea entre el Islote Bishopp, en Isla Wellington, y Punta Paradise, en el Promontorio Exmouth; mientras que al sur se extiende desde Punta Graves, en el sector este de Isla Wellington, hasta los Islotes Ayayema, al oeste del Promontorio Exmouth.

La encargada del Programa de Marea Roja de la SEREMI de Salud, Paulina Solar, explicó que las muestras correspondientes al Crucero I Norte, entregadas esta semana por IFOP, registraron valores de veneno paralizante de los mariscos por sobre los niveles permitidos para el consumo humano. El sector había sido reabierto el 23 de julio, luego de una disminución de los niveles registrados durante la floración anterior.

Desde la autoridad sanitaria señalaron que el monitoreo se mantiene mediante muestras obtenidas en cruceros de IFOP, muestreos de borde costero y productos entregados por pescadores. El llamado a la comunidad es a extraer mariscos únicamente desde áreas abiertas, adquirirlos en establecimientos autorizados y consumir productos que cuenten con su respectivo análisis de laboratorio.

En Magallanes, las últimas intoxicaciones por marea roja se registraron en septiembre de 2011. Desde 1972 se han contabilizado 341 personas intoxicadas y 23 fallecidas, mientras que el último caso fatal ocurrió en 2002.

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