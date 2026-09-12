FIESTAS PATRIAS: ADVIERTEN SOBRE ALIMENTOS QUE PUEDEN SER TÓXICOS PARA PERROS Y GATOS

Con la llegada de las Fiestas Patrias aumentan en los hogares el consumo de comidas típicas como empanadas, anticuchos y choripanes. Sin embargo, algunos de estos alimentos pueden provocar problemas de salud en perros y gatos, especialmente cuando las mascotas ingieren sobras o trozos de comida por accidente.

Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile, explicó que es importante tomar resguardos para evitar que las mascotas consuman alimentos destinados a las personas. Entre los riesgos se encuentran los altos niveles de grasa, sal y condimentos presentes en preparaciones como empanadas y choripanes, que pueden provocar vómitos, diarrea, deshidratación e incluso pancreatitis.

También se recomienda evitar que perros y gatos consuman carnes con huesos, debido al riesgo de que estos se astillen y provoquen obstrucciones o perforaciones intestinales. A esto se suma la presencia de cebolla y ajo en preparaciones como el pebre y algunos rellenos, cuyos compuestos pueden dañar los glóbulos rojos y generar anemia.

El alcohol y las masas crudas con levadura también representan un riesgo. Según el especialista, el etanol puede provocar hipoglucemia y depresión del sistema nervioso, mientras que la fermentación de masas puede generar complicaciones gastrointestinales. Por ello, durante las celebraciones de septiembre se recomienda mantener estos productos fuera del alcance de las mascotas y ofrecerles alimentos preparados especialmente para ellas.

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