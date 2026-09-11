HISTORIA DEL PERRO FUEGUINO Y HOMENAJE A LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En una nueva emisión del espacio radial Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón, hermanos y amigos se abordó la profunda cosmovisión de los pueblos originarios. A través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones, la conductora Patricia Messier conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena, destacando la resistencia histórica y el legado territorial de las mujeres de la Patagonia.

Durante el desarrollo de Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón, hermanos y amigos, se compartió el reflexivo mensaje de Vania Ojeda Maldonado, mujer Selk'nam radicada en Ushuaia. En su intervención, la invitada enfatizó que las mujeres de su pueblo continúan vivas y organizadas, manteniendo intacta la memoria y la identidad en el vasto territorio de Tierra del Fuego.

El programa también profundizó en el enigma histórico del "perro fueguino", un cánido descendiente del zorro culpeo que fue domesticado por etnias como los Selk'nam y Aónikenk. Se analizaron investigaciones locales que incluyen la revisión de restos conservados en el Museo Maggiorino Borgatello de Punta Arenas, evidenciando cómo estos singulares animales acompañaron a los pueblos australes antes de su desaparición.

Finalmente, el espacio invitó a los auditores a participar en su tradicional concurso cultural de adivinanzas, que en esta ocasión entrega literatura antártica y música Kawésqar. La iniciativa comunitaria retomará sus emisiones a fines de septiembre, luego de las Fiestas Patrias, para seguir difundiendo los invaluables saberes ancestrales en Punta Arenas y toda la zona austral.





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