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9 de septiembre de 2026

EXPO MILITAR 2026 BUSCA ACERCAR EL EJÉRCITO A NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS DE MAGALLANES

Buenos días región

expomilitar2026

La actividad se desarrollará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, entre las 11:00 y las 16:00 horas, y contempla la participación de distintas unidades e instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas. La invitación fue realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Con el objetivo de acercar el trabajo de las Fuerzas Armadas a la comunidad y especialmente a niños, jóvenes y familias de Magallanes, el Ejército prepara la Expo Militar 2026, actividad que se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el estacionamiento de Zona Franca, en Punta Arenas.

La invitación fue difundida esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el teniente coronel Rafael Delard de Rigoulieres Quesada, del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército; el subteniente Ricardo Ferrada Cruzat, del Regimiento N°10 Pudeto; y la cabo segundo Mónica Contreras Jiménez, de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”.

Durante la conversación, los representantes de la institución destacaron que la exposición busca generar un contacto directo con la ciudadanía, permitiendo conocer el equipamiento, las unidades y parte de los procedimientos que desarrolla el Ejército, además de entregar información sobre las alternativas de formación y carrera dentro de la institución.

El teniente coronel Rafael Delard explicó que la instancia pretende romper con la imagen de una exposición tradicional y generar una experiencia más cercana para quienes asistan.



“No va a ser un militar detrás de una mesa mostrando equipos, sino que vamos a pasar adelante la mesa, vamos a posicionarnos junto a la familia, con los niños, con los padres para poder en el fondo enseñarles los procedimientos, equiparlos y que ellos se sientan parte, aunque sea un momento del Ejército de Chile”.


En esa línea, señaló que durante la jornada se podrán conocer unidades de infantería y mecanizadas, además de observar equipamiento y tanques. También estarán presentes representantes de la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales, quienes entregarán orientación a quienes estén interesados en conocer los procesos de postulación y las posibilidades de desarrollo profesional.


Una experiencia marcada por las condiciones de Magallanes

Durante la entrevista, los funcionarios también abordaron sus experiencias personales trabajando en la Región de Magallanes y las particularidades que presenta el territorio para el entrenamiento militar.

La cabo segundo Mónica Contreras Jiménez, quien se encuentra destinada en la zona desde 2018, destacó que su permanencia en el Ejército ha significado mucho más que una actividad laboral.



“Para mí no es solo un trabajo, sino que es una forma de vida y hay que saber querer eso para nosotros, porque son cosas que se dejan de lado y hay que aprender a vivir con eso, por eso hay que querer y gustarnos esta profesión que tenemos y para mí es súper gratificante ser parte del Ejército de Chile”.


Por su parte, el subteniente Ricardo Ferrada, oriundo de Villarrica y con un año de permanencia en Magallanes, relató las diferencias que ha encontrado respecto de otros lugares del país, especialmente en materia de entrenamiento.



“Las condiciones en las que nos preparamos son diferentes. Y poder entrenar también, por ejemplo, yo que trabajo con soldados, entrenarlos de gente que viene desde afuera, que se adapten también al clima. Son condiciones que hay que estar preparado física y mentalmente diariamente”.


El oficial sostuvo que el viento, la lluvia, el frío y la nieve representan dificultades adicionales, pero al mismo tiempo forman parte de las condiciones que el personal debe aprender a enfrentar durante su preparación.


Magallanes como plataforma hacia la Antártica

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el rol estratégico de Magallanes y Punta Arenas en relación con la Antártica.

El teniente coronel Delard, quien cuenta con 28 años de trayectoria en el Ejército y ha desarrollado distintas funciones en la región, explicó que su trabajo también le ha permitido conocer directamente las particularidades de la presencia militar chilena en el continente blanco.

Recordó que durante 2025 tuvo la oportunidad de desempeñarse como comandante de la Base Antártica del Ejército y que posteriormente pasó a cumplir funciones como subjefe del Centro de Asuntos Antárticos.

Según explicó, esta unidad cumple un papel fundamental en el sostenimiento logístico de la base durante el período en que permanece desplegada en la Antártica.

En ese contexto, destacó la importancia de Punta Arenas como puerta de entrada hacia el continente blanco y como plataforma para operaciones científicas nacionales e internacionales.



“Tenemos que considerar que nosotros estamos como Punta Arenas, como región de Magallanes y Antártica Chilena, estamos brindando el sostenimiento acerca entre 20 a 25 proyectos científicos internacionales y nacionales”.


El oficial también resaltó la creciente vinculación internacional que existe en torno a la actividad antártica y planteó la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan la importancia geopolítica del territorio.



“La decisión no la vamos a tomar ni yo que estoy acá ni a lo mejor tú, sino que la van a tomar la gente que está en los colegios. Esto es súper importante poder empezar a generar esa condición de conocimiento de la región de Magallanes chilena, su proyección antártica, la soberanía que tenemos que ejercer sobre esos territorios y la importancia geopolítica que tiene también a nivel internacional el poseer estos territorios”.


Asimismo, destacó el posicionamiento de Punta Arenas como centro logístico para expediciones y proyectos científicos que se trasladan hacia la Antártica.


Una institución en proceso de modernización

La conversación también permitió abordar los cambios experimentados por el Ejército durante las últimas décadas. Desde su perspectiva, el teniente coronel Delard destacó especialmente la modernización de la institución y el aumento de las posibilidades de capacitación para su personal.



“Principalmente la modernización y la capacitación que ha tenido el personal ahora es mucho mayor al que antiguamente nosotros podíamos asumir”.


El oficial añadió que actualmente existen mayores posibilidades de realizar cursos en el extranjero y desarrollar especializaciones, mientras que el trabajo conjunto entre distintas armas y servicios permite enfrentar las exigencias de la actividad militar moderna.

En tanto, el subteniente Ferrada valoró especialmente las instancias de entrenamiento conjunto, donde las distintas especialidades deben coordinarse para alcanzar un objetivo común.



“Son cosas que se ven propiamente en el terreno y en instrucción, cosas que uno deja de ver un poco en la teoría y ya lo empieza a hacer más en la práctica”.



Invitación a las nuevas generaciones

Finalmente, los tres representantes coincidieron en la importancia de que la comunidad aproveche la Expo Militar 2026 para resolver dudas y conocer directamente las posibilidades que ofrece una carrera vinculada a las Fuerzas Armadas.

El subteniente Ferrada enfatizó que el Ejército ofrece distintas áreas de especialización y desarrollo profesional.



“El Ejército es una profesión muy amplia en la cual uno puede hacer muchas cosas. Desde estar en la zona antártica, estar en el norte, tener especialidades secundarias, ser piloto, paracaidistas, montañés, buzos”.


La cabo segundo Mónica Contreras también invitó a quienes tengan interés a acercarse directamente a los funcionarios para obtener información.



“Esta es una muy buena oportunidad porque es donde la comunidad de Magallanes se puede acercar a las distintas Fuerzas Armadas que van a estar en la Expo el día sábado y domingo y van a poder aclarar todas sus dudas o preguntas”.


La Expo Militar 2026 se desarrollará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, entre las 11:00 y las 16:00 horas, en el estacionamiento de Zona Franca de Punta Arenas, como parte de las actividades contempladas durante septiembre y el denominado Mes del Ejército.

CORTE PLANO GENERAL

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