19 ESTUDIANTES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN COMPUTADORES DE LAS BECAS TIC DE JUNAEB

Un total de 19 estudiantes de séptimo básico del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams recibieron computadores en el marco de las Becas TIC de Junaeb, beneficio destinado a apoyar los procesos de aprendizaje y contribuir a disminuir la brecha digital entre estudiantes.

La entrega fue encabezada por la directora regional de Junaeb Magallanes y de la Antártica Chilena, Natacha Carrasco, junto a autoridades locales, estudiantes, profesores y apoderados del establecimiento. La actividad se enmarca en el proceso regional de distribución, que durante este año contempla 1.095 computadores en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó que el beneficio llegue hasta Puerto Williams, considerando las características geográficas de la zona y las dificultades asociadas al acceso a tecnología y conectividad. Por su parte, Carrasco explicó que los equipos cuentan con pantalla de 15 pulgadas, herramientas tecnológicas, licencias y un dispositivo que permite acceder a Internet durante 12 meses.

Desde el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, su director, Néstor Ríos Cardoza, valoró la entrega para los estudiantes y sus familias y planteó la importancia de promover un uso adecuado de los dispositivos. “Ahora queda articular el uso de ellos para que sea lo más efectivo posible (...) que sea un instrumento de aprendizaje profundo para cada uno de los chiquillos y chiquillas”, señaló.

Los propios beneficiarios también destacaron las posibilidades que ofrecen los equipos para complementar sus estudios. Rocío Cruces Hermosilla señaló que podrá utilizarlos para buscar información y reforzar sus aprendizajes, mientras que apoderados como Alejandra Uribe valoraron que este beneficio alcance a estudiantes de distintas zonas del país, incluida la capital de la provincia de la Antártica Chilena.