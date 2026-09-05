CHILENOS SON INVITADOS A SER ANFITRIONES Y EMBAJADORES DEL TURISMO CON LA CAMPAÑA ‘CHILENOS ENCANTA’

Esta mañana se lanzó oficialmente la campaña ‘ChileNos Encanta’, iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Turismo y Sernatur que busca fortalecer la cultura de hospitalidad y promover que los chilenos reciban, recomienden y compartan sus destinos y experiencias con quienes visitan el país.

El lanzamiento se realizó en el Aeropuerto Internacional de Santiago y contó con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, y representantes del sector. La actividad incluyó la presentación de la campaña y una activación con anfitriones que dieron la bienvenida a turistas.

Durante la actividad, las autoridades destacaron el aporte del turismo a la economía nacional y el papel de la comunidad en la experiencia de los visitantes. El biministro Mas señaló que la industria aporta más de 9.700 millones de dólares anuales y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, mientras que la subsecretaria Lagos destacó que un 95% de los turistas internacionales señala que recomendaría Chile como destino.

En Magallanes, la directora regional (s) de Sernatur, Sandra Mansilla, se sumó al llamado de la campaña e invitó a la comunidad a participar como anfitriona y embajadora de la región, destacando tanto los paisajes reconocidos internacionalmente como la hospitalidad y las recomendaciones que pueden entregar quienes reciben a los visitantes.

La campaña contempla un despliegue nacional en medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales y espacios territoriales. Entre sus acciones se considera presencia en sectores de llegada de turistas del Aeropuerto de Santiago, gráficas y videos en 500 tiendas de conveniencia de Copec, difusión en salas de cine y soportes del Metro.

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