PROGRAMA DS27 CONTEMPLA MÁS DE $4 MIL MILLONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS EN MAGALLANES

El Presidente de la República, José Antonio Kast, visitó este miércoles a vecinos del sector Juan Pablo II, en Punta Arenas, para presentar los alcances regionales del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27), iniciativa destinada a financiar mejoramientos de viviendas, condominios sociales, acondicionamiento térmico y equipamiento comunitario.

La actividad se realizó en la sede de la Junta de Vecinos N°51 Juan Pablo II, ubicada en calle Gaspar Marín 01170.

El programa contempla durante 2026 una inversión nacional de 10.765.825 UF, con una proyección de 68.456 viviendas beneficiadas y 19.431 empleos generados a través de obras habitacionales y comunitarias a lo largo del país.

Para la Región de Magallanes se consideran 355 subsidios por un total de 98.673 UF, equivalentes a aproximadamente $4.032 millones, distribuidos en cuatro líneas de intervención: 2 subsidios para equipamiento comunitario (7.735 UF), 97 para mejoramiento de viviendas (15.000 UF), 92 para mejoramiento de condominios sociales (20.000 UF) y 164 para acondicionamiento térmico (55.938 UF), línea que concentra la mayor cantidad de subsidios y recursos regionales.

A esto se suma que Serviu Magallanes mantiene actualmente 20 contratos de obras en ejecución, asociados a proyectos habitacionales, urbanos, mejoramientos, conservación de vías, aguas lluvias, espacios públicos y equipamiento, que en conjunto representan 655 empleos directos y 180 indirectos, totalizando 835 puestos de trabajo en la región.

A la actividad asistieron el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías; el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; la presidenta de la Junta de Vecinos Juan Pablo II, Celia Mansilla; la presidenta del Consejo Vecinal, Jesica Paredes, y el representante de UTRAMAG, Jaime Cárdenas Gallardo.