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1 de septiembre de 2026

ALEXIDERAL REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL ROCKÓDROMO 2026

El performático artista cautivó al público que en la novena edición del Festival Ruido Austral repletó el Teatro Municipal José Bohr. La gran fiesta de la música magallánica cerró con la icónica banda Sinergia.

ALEXIDERAL

​La música regional ya tiene a su embajador para el Rockódromo 2026. Con una presentación de primer nivel que hizo vibrar al público presente, Alexideral se coronó este sábado triunfador de la novena edición del Festival Ruido Austral, asegurando su pasaje directo al puerto de Valparaíso.

Activo desde el año 2019, Alexideral exhibe una propuesta multidisciplinaria que incluye un estilo indie pop contemporáneo, exploración visual y danza. Con esta sólida puesta en escena representará a Magallanes en la cita cumbre de esta red musical de eventos públicos, que se realizará los días 11, 12 y 13 de diciembre próximo. El artista tendrá ahora la misión de llevar el talento austral al gran escenario porteño, siguiendo los exitosos pasos de músicos regionales como Gaspar Luna, el 2025.

Tras conocer los resultados que lo dieron por ganador, el cantautor expresó su gran emoción. "Estoy muy feliz, muy emocionado, así que quiero agradecer a la organización del festival Rockódromo. Vamos a ir a representar a Magallanes con todo, con mi banda, con los bailarines, así que eso, muchas gracias", dijo entre lágrimas.

A Alexideral lo acompañará Amanda Kurt, quien también asistirá al evento de la región de Valparaíso, pero a la sección Rockódromo Industria. En este espacio, que se genera en torno al masivo certamen, Kurt podrá interactuar y compartir su trabajo con programadores de eventos nacionales e internacionales, cumpliendo el propósito de promover a los creadores locales y conectarlos con la industria musical.

El evento, organizado por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con el programa Escuelas de Rock y Música Popular, más la colaboración del municipio de Punta Arenas, repletó el Teatro Municipal José Bohr. Tras meses de preparación e inscribirse en el ciclo formativo durante marzo, la jornada contó con el talento de seis agrupaciones y solistas que se subieron al tradicional escenario de calle Magallanes: José Furia, Amanda Kurt, Ramenami, Alexideral, Inestables y Dieguín.

El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, junto con felicitar al triunfador, destacó el alto nivel de los músicos regionales y el impacto del evento en la ciudadanía. "Este festival apoya y dinamiza la escena musical local. Nuestro objetivo como Ministerio es seguir fortaleciendo esta plataforma que impulsa la circulación de artistas locales. Esta política pública que fomenta nuestra institución es para eso, para que llegue a los ciudadanos, lo disfruten y de una u otra manera se sientan inspirados por la música, por el rock, por lo que nosotros tenemos”.

El cierre de esta fiesta musical -que forma parte de los 16 eventos públicos de la Red Rockódromo que se desarrollan en todo el país- estuvo a cargo de la banda nacional invitada, Sinergia. Con su característico sonido, la agrupación hizo saltar, cantar y corear sus éxitos al público magallánico, conectando a distintas generaciones.

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