FRENTE AMPLIO INICIA UNA NUEVA ETAPA EN MAGALLANES

El Frente Amplio realizó el sábado 29 de agosto el cambio de mando de su Dirección Regional. La actividad reunió a militantes, autoridades regionales y comunales, representantes electos y dirigentes de partidos políticos. Durante la ceremonia se firmó el acta de traspaso y la dirección saliente, encabezada por Pablo Cifuentes, entregó las llaves de la sede a la nueva conducción regional.



El presidente entrante, Marco Uribe, agradeció a quienes dirigieron el partido durante los últimos dos años y destacó que la nueva etapa recoge el trabajo y la experiencia construida: “Ninguna dirección comienza desde cero. Recibimos un partido con historia, experiencia y un enorme potencial. Nuestro desafío ahora es proyectarlo hacia adelante”

En su intervención, planteó que uno de los principales desafíos será construir una organización capaz de pensar Magallanes desde Magallanes, fortaleciendo la presencia del partido en Punta Arenas, Última Esperanza, Tierra del Fuego y la Antártica Chilena.



La nueva dirección se comprometió a mejorar la comunicación con la militancia, ampliar los espacios de participación, fortalecer las asambleas y los frentes, formar nuevos liderazgos y avanzar en una propuesta regional sobre aquellos ámbitos que más afectan la vida de las personas como seguridad y empleo.



Uribe señaló además que el partido ejercerá su rol de oposición reconociendo las decisiones que beneficien a la región, fiscalizando la gestión pública y rechazando retrocesos para Magallanes: “Seremos una oposición firme frente a cualquier decisión del Gobierno que signifique un retroceso para nuestra región. Pero también queremos construir una alternativa con propuestas y esperanza, porque Magallanes tiene la fuerza y las capacidades para definir su futuro desde su propia gente”.

