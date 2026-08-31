GALA FOLCLÓRICA REUNIÓ A CINCO AGRUPACIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL JOSÉ BOHR

Con un Teatro Municipal José Bohr completamente lleno, se desarrolló durante la tarde de este domingo la Gala Folclórica 2026, iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, en colaboración con la Fundación Cultural Municipal, que permitió a cinco destacadas agrupaciones de la comuna presentar su trabajo artístico ante la comunidad.

La jornada contó con la participación de 105 bailarines pertenecientes a Luceros del Confín, Brisa Austral, Los Dedales de Oro, Entre Espuelas y Coirones y el Ballet Folklórico Municipal de Punta Arenas; quienes ofrecieron distintas puestas en escena inspiradas en expresiones culturales de la zona norte, zona central, pueblo mapuche, Patagonia y Chiloé.

La actividad comenzó con una obertura a cargo del Elenco de Danza Educativa de la Fundación Cultural Municipal, que presentó un homenaje a Violeta Parra, dando paso posteriormente a una presentación de aproximadamente 75 minutos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de continuar acercando espectáculos culturales gratuitos a los vecinos y, especialmente, de brindar un espacio a los artistas locales. "Estamos muy contentos de poder nuevamente ofrecer cultura a nuestros vecinos, pero sobre todo cuando son nuestros propios artistas quienes están arriba del escenario. Ya lo habíamos adelantado con esta Gala Folclórica 2026, donde cinco distinguidas agrupaciones de nuestra ciudad se sumaron a esta invitación para realizar una gala dinámica y entretenida. Tuvimos un lleno total en el Teatro Municipal y, una vez más, pudimos comprobar el gran talento que tenemos en los diferentes grupos que participaron de esta actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas", señaló el jefe comunal.

La presentación también fue valorada por quienes asistieron al Teatro Municipal, destacando especialmente la participación de niños y jóvenes en las distintas agrupaciones y la posibilidad de acceder gratuitamente a este tipo de actividades. Así lo expresó Rosa Ampuero, asistente a la gala, quien llegó junto a sus dos nietas, ambas integrantes de una agrupación folclórica local. "Me parece espectacular, porque uno ve cómo la juventud se enamora de estas cosas. Mis niñas hace poco se cambiaron de grupo, están fascinadas, vienen contentas y felices, entonces, ¿qué más puedo pedir? Y más encima, es algo gratuito. Mantener vivas las tradiciones me parece que eso no debería morir nunca, siempre debería estar presente. Para eso también se necesitan grandes profesores, que les entreguen a los niños el deseo y las ganas de continuar en esto. Yo, por lo menos, tengo a mis dos nietas acá y están felices", comentó.