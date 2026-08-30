ODEPA PARTICIPA EN REUNIÓN NACIONAL SOBRE AVANCES DEL PROYECTO COMUNIDADES CONECTADAS

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) participó en la primera reunión de 2026 del Comité Técnico Nacional del proyecto Comunidades Conectadas, iniciativa impulsada por el Sistema de Naciones Unidas y financiada por el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante la sesión se revisaron los avances del proyecto en sus tres líneas de trabajo. En materia de conectividad, se informó sobre el avance de inversiones en infraestructura para entregar cobertura a territorios rezagados, que a la fecha alcanzan alrededor de 60 puntos de conexión.

En desarrollo productivo, se presentaron herramientas AgTech y de extensión digital rural, incluyendo pilotos implementados en Ñuble y La Araucanía, además de predios digitalizados desarrollados junto a INIA e INDAP. En protección social y salud, se abordó el trabajo en telemedicina y telesalud en 20 municipios, con más de 25.000 personas beneficiadas mediante soluciones digitales implementadas en 50 centros de atención primaria.

El director (s) de Odepa, Claudio Farías, señaló que la participación en el comité permite reafirmar el compromiso del Ministerio de Agricultura con el desarrollo rural y el trabajo articulado entre organismos públicos e internacionales para abordar las brechas de conectividad y fortalecer las capacidades de las comunidades rurales.

El proyecto se enmarca en la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y contempla el Plan de Conectividad Digital Rural, iniciativa desarrollada por el Ministerio de Agricultura junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). En la reunión también participaron representantes de Indap, Inia, Fosis, los ministerios de Salud y de la Mujer y la Equidad de Género, Subtel y organismos del Sistema de Naciones Unidas.

​

