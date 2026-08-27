Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
publicite aqui

27 de agosto de 2026

GENDARMERÍA REALIZÓ OPERATIVO EN UNIDADES PENALES DE MAGALLANES

​El procedimiento se efectuó simultáneamente en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, con el objetivo de reforzar la seguridad penitenciaria y detectar elementos prohibidos al interior de los recintos penales.

andrade
En el marco del décimo sexto operativo masivo nacional de registro y allanamiento dispuesto por la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, funcionarios de la institución realizaron este miércoles una intervención simultánea en las tres unidades penales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El despliegue se efectuó en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales y el Centro de Detención Preventiva de Porvenir, con la participación de personal uniformado de las respectivas unidades y equipos especializados de la institución.

La jornada en Punta Arenas contó con la supervisión del seremi de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Ronald López Rivas, quien acompañó en terreno el desarrollo de las labores realizadas por Gendarmería.

El director regional subrogante de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, señaló que este procedimiento forma parte de una estrategia institucional desarrollada a nivel nacional.

"Hoy se ejecutó el décimo sexto operativo masivo nacional dispuesto por nuestras autoridades institucionales y desplegado desde Arica a Porvenir. En la Región de Magallanes fueron intervenidas las tres unidades penales, con el propósito de detectar y retirar elementos prohibidos que pudieran encontrarse en poder de la población penal, fortaleciendo así la seguridad al interior de los establecimientos", indicó.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Ronald López Rivas, destacó el profesionalismo demostrado por los funcionarios durante el procedimiento.

"Como Ministerio de Seguridad Pública y Prevención del Delito hemos podido constatar el profesionalismo con que Gendarmería desarrolla estos procedimientos, los cuales se ejecutan conforme a estándares de legalidad, legitimidad y seguridad. Son acciones que se realizan periódicamente y que contribuyen a mantener el orden y el control al interior de los recintos penitenciarios", manifestó la autoridad.

Los operativos masivos de registro y allanamiento forman parte de las medidas permanentes impulsadas por Gendarmería de Chile para fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir la ocurrencia de hechos delictivos y mantener el adecuado funcionamiento de los establecimientos penales del país.

En la Región de Magallanes, los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea y concluyeron sin incidentes ni afectaciones para las personas privadas de libertad ni para el personal de Gendarmería. En el Complejo Penitenciario de Punta Arenas fueron revisados dos módulos de alojamiento, detectándose únicamente una pequeña cantidad de sustancia ilícita, antecedente que fue informado oportunamente al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes. El resultado de la intervención permitió verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad institucionales y el normal funcionamiento de los establecimientos penitenciarios de Magallanes.
seminarioturismo

MAGALLANES SE PREPARA PARA UNA TEMPORADA TURÍSTICA MÁS SEGURA CON PRIMER SEMINARIO REGIONAL DE TURISMO Y SEGURIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINISTRO DE DEFENSA ARGENTINO LLAMA A BARROS Y AFIRMA QUE EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES CHILENO

Leer Más

​Carlos Alberto Presti atribuyó los dichos del general Gustavo Valverde a una “confusión y desprolijidad”. La llamada introdujo una definición explícita que no figuraba textualmente en el comunicado emitido el martes por la Cancillería argentina, que el Estrecho de Magallanes es chileno.

​Carlos Alberto Presti atribuyó los dichos del general Gustavo Valverde a una “confusión y desprolijidad”. La llamada introdujo una definición explícita que no figuraba textualmente en el comunicado emitido el martes por la Cancillería argentina, que el Estrecho de Magallanes es chileno.

ministrodefensa
nuestrospodcast
andrade

GENDARMERÍA REALIZÓ OPERATIVO EN UNIDADES PENALES DE MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
feriasaludninez

LOS NIÑOS Y NIÑAS FUERON PROTAGONISTAS EN FERIA EDUCACIONAL DE SALUD

BANNER 336X336PX
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
fenatspuertowilliams

DELEGADO RODOLFO MONCADA ABORDA NECESIDADES HABITACIONALES DE FENATS BASE PUERTO WILLIAMS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI DESTACA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN MAGALLANES Y CUESTIONA AUSENCIA DEL GOBERNADOR FLIES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.