GENDARMERÍA REALIZÓ OPERATIVO EN UNIDADES PENALES DE MAGALLANES

En el marco del décimo sexto operativo masivo nacional de registro y allanamiento dispuesto por la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, funcionarios de la institución realizaron este miércoles una intervención simultánea en las tres unidades penales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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El despliegue se efectuó en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales y el Centro de Detención Preventiva de Porvenir, con la participación de personal uniformado de las respectivas unidades y equipos especializados de la institución.

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La jornada en Punta Arenas contó con la supervisión del seremi de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Ronald López Rivas, quien acompañó en terreno el desarrollo de las labores realizadas por Gendarmería.

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El director regional subrogante de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, señaló que este procedimiento forma parte de una estrategia institucional desarrollada a nivel nacional.

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"Hoy se ejecutó el décimo sexto operativo masivo nacional dispuesto por nuestras autoridades institucionales y desplegado desde Arica a Porvenir. En la Región de Magallanes fueron intervenidas las tres unidades penales, con el propósito de detectar y retirar elementos prohibidos que pudieran encontrarse en poder de la población penal, fortaleciendo así la seguridad al interior de los establecimientos", indicó.

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Por su parte, el seremi de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Ronald López Rivas, destacó el profesionalismo demostrado por los funcionarios durante el procedimiento.

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"Como Ministerio de Seguridad Pública y Prevención del Delito hemos podido constatar el profesionalismo con que Gendarmería desarrolla estos procedimientos, los cuales se ejecutan conforme a estándares de legalidad, legitimidad y seguridad. Son acciones que se realizan periódicamente y que contribuyen a mantener el orden y el control al interior de los recintos penitenciarios", manifestó la autoridad.

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Los operativos masivos de registro y allanamiento forman parte de las medidas permanentes impulsadas por Gendarmería de Chile para fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir la ocurrencia de hechos delictivos y mantener el adecuado funcionamiento de los establecimientos penales del país.

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En la Región de Magallanes, los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea y concluyeron sin incidentes ni afectaciones para las personas privadas de libertad ni para el personal de Gendarmería. En el Complejo Penitenciario de Punta Arenas fueron revisados dos módulos de alojamiento, detectándose únicamente una pequeña cantidad de sustancia ilícita, antecedente que fue informado oportunamente al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes. El resultado de la intervención permitió verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad institucionales y el normal funcionamiento de los establecimientos penitenciarios de Magallanes.