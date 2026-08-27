MÁS DE 570 VECINOS SERÁN BENEFICIADOS POR PROYECTOS COMUNITARIOS IMPULSADOS EN PUERTO WILLIAMS

Cuatro organizaciones locales avanzaron en el proceso de Subvenciones Municipales Ordinarias 2026, con iniciativas vinculadas a salud, cultura, fortalecimiento de la organización indígena y seguridad turística. El financiamiento municipal propuesto alcanza los $17.800.026.



Más de 570 personas de Puerto Williams serán beneficiadas directamente por cuatro iniciativas impulsadas por organizaciones comunitarias de la comuna, que avanzaron en el proceso de Subvenciones Municipales Ordinarias 2026 de la Municipalidad de Cabo de Hornos.



Los proyectos, que fueron sometidos a un proceso de admisibilidad y evaluación técnica, consideran una inversión municipal propuesta de $17.800.026 y abordan distintas necesidades identificadas por las propias organizaciones, desde salud y mejoramiento de espacios comunitarios hasta capacitación para enfrentar emergencias en zonas remotas.

Una de las iniciativas corresponde al Consejo de Desarrollo de Puerto Williams, que postuló el proyecto “Controlando Mi Salud”, con un financiamiento propuesto de $5 millones. Los recursos permitirán adquirir equipamiento destinado al monitoreo, rehabilitación y apoyo al tratamiento de personas con patologías crónicas.



El Comité Cultural de Puerto Williams, en tanto, accedería a $4.985.736 para el proyecto “Mejoramiento de habitabilidad de la sede Tejiendo Raíces”, que contempla mejoras en calefacción, climatización, mobiliario y acondicionamiento del espacio utilizado para actividades culturales y comunitarias.



A ello se suma la iniciativa “Ruka Kimün: Mejorando Nuestro Espacio Comunitario”, presentada por la Asociación Indígena Mapuche Huilliche de Puerto Williams, que considera $3.039.970 para mejorar su sede mediante nueva calefacción, mobiliario y equipamiento, además de trabajos de infraestructura.



El cuarto proyecto corresponde a la Asociación Guías de Turismo Puerto Williams, que contempla $4.774.320 para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias en áreas remotas. La iniciativa permitirá capacitar y certificar a 10 guías locales mediante un curso de primeros auxilios para zonas agrestes de 80 horas.



El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el rol de las organizaciones locales en la generación de iniciativas que buscan responder a necesidades concretas de la comunidad.



“Las organizaciones vivas de la comuna han respondido al llamado que hace el Municipio con estos fondos, particularmente para el desarrollo de sus propias organizaciones, como los Mapuche-Huilliche; o el Consejo Comunal de Desarrollo, que en materia de salud trabaja con las definiciones que les da el hospital comunitario para desarrollarlo en conjunto para toda la comunidad. Eso habla muy bien de cómo se pueden expandir estos fondos con un trabajo particular de las organizaciones que va en directo beneficio de los habitantes de Cabo de Hornos”, señaló.



Desde la Asociación de Guías de Turismo, su presidente, Nicolás Muñoz, valoró el apoyo municipal y destacó la importancia de contar con formación especializada considerando las características geográficas de Isla Navarino.

“Nos parece una súper buena instancia que el Municipio apoye a las organizaciones sociales. Ocuparemos los recursos para capacitarnos en un curso de primeros auxilios para una atención primaria en zonas agrestes. Acá hay atractivos como los Dientes de Navarino, donde vienen muchos turistas y debemos estar capacitados para recibirlos y poder ofrecer un mejor servicio”, indicó.



Por su parte, la secretaria de la Asociación Indígena Mapuche Huilliche, Leticia Triviño, explicó que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la organización.



“Vamos a invertir este subsidio en implementación de nuestra sede, con una nueva estufa a pellet, impresora, papelería y arreglos de infraestructura. Por ese lado nos viene súper bien este beneficio”, manifestó.



Desde el municipio destacaron que el proceso contempló distintas etapas, entre ellas la revisión de admisibilidad, subsanación y evaluación técnica de las propuestas, de acuerdo con criterios previamente establecidos.



Las iniciativas reflejan además la diversidad de necesidades existentes en Puerto Williams y la capacidad de las organizaciones para generar proyectos vinculados directamente con las particularidades del territorio, como el aislamiento geográfico, las condiciones climáticas, el fortalecimiento de la vida comunitaria y el desarrollo del turismo de naturaleza.

De esta manera, las subvenciones municipales buscan transformar propuestas surgidas desde las propias organizaciones en acciones concretas que contribuyan al bienestar y desarrollo de los habitantes de Cabo de Hornos.



