GOBIERNO EN TERRENO LLEGA A PUERTO EDÉN CON AMPLIO DESPLIEGUE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DIÁLOGO DIRECTO CON LA COMUNIDAD

Con el objetivo de acercar el Estado a las localidades más apartadas de la provincia y entregar atención directa a sus habitantes, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza realizará este sábado 29 de agosto una nueva jornada de Gobierno en Terreno en Puerto Edén.

La actividad tendrá como punto central la Escuela Miguel Montecinos, donde se instalará una Feria de Servicios Públicos en dos jornadas, de 10:30 a 12:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas, permitiendo a los habitantes de la localidad realizar consultas, recibir orientación y acceder directamente a distintos organismos del Estado sin necesidad de trasladarse hasta Puerto Natales.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó que el despliegue busca fortalecer la presencia del Estado en una localidad que, por sus características geográficas y aislamiento, requiere una atención especialmente cercana.

“Para nosotros es fundamental estar en Puerto Edén, conversar cara a cara con su comunidad y acercar servicios que habitualmente requieren un importante esfuerzo de traslado. Queremos que esta jornada sea útil, que las personas puedan resolver sus consultas y, al mismo tiempo, plantearnos directamente sus inquietudes y necesidades. Gobierno en Terreno significa precisamente eso: que los servicios y las autoridades lleguen hasta donde están las personas”, señaló el delegado.

Amplio despliegue de servicios públicos

Durante la jornada estarán presentes la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza; el consejero regional, Max Salas Illanes; el concejal de Natales, Alejandro Cárdenas; Seremi de la Mujer y Equidad de Género; Seremi de Bienes Nacionales; Dirección Regional de Obras Hidráulicas y Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP; Fonasa; IPS ChileAtiende; Sernatur; Sernapesca; Serviu; Conaf; Prodemu; Sercotec; Senadis; Facilitadora Intercultural del Hospital de Natales y la 2ª Comisaría de Carabineros de Chile.

El despliegue permitirá atender materias vinculadas con beneficios sociales, salud, vivienda, emprendimiento, turismo, infraestructura, seguridad y conectividad, además de recoger requerimientos que permitan orientar futuras gestiones e iniciativas para Puerto Edén.

La seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, destacó la importancia de trasladar la gestión pública directamente al territorio. “Este sábado vamos a estar presentes en Puerto Edén junto al delegado provincial Liber Lazo y la seremi de la Mujer, Gabriela Sánchez, en una nueva jornada de Gobierno en Terreno. Queremos escuchar directamente las necesidades de la comunidad, cumpliendo el mandato del Presidente José Antonio Kast de desplegarnos por todo el territorio y acercar la gestión del Gobierno a las personas”, señaló.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, explicó que el MOP estará representado por las direcciones regionales de Obras Hidráulicas y Obras Portuarias, destacando que la visita permitirá no solo responder inquietudes, sino también identificar posibles iniciativas para la localidad.

“Es una excelente oportunidad que nos brinda la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza para estar presentes en Puerto Edén. Esperamos conversar con la comunidad, conocer sus necesidades y levantar ideas que eventualmente puedan transformarse en proyectos para esta localidad tan apartada. Precisamente en estos territorios es donde el Estado debe hacer un esfuerzo especial por estar presente”, sostuvo Marusic.

Encuentro con las mujeres de Puerto Edén

El despliegue contempla además reuniones específicas con organizaciones y distintos representantes de Puerto Edén. Entre ellas, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Gabriela Sánchez, junto a Prodemu, sostendrá un encuentro con la Agrupación de Mujeres “Manos Creadoras” y mujeres de la comunidad, a las 14:30 horas.

La autoridad regional enfatizó que el objetivo es generar un espacio participativo que permita conocer directamente las expectativas, necesidades e intereses de las mujeres de la localidad.

“Tenemos una gestión territorial muy fuerte y vamos a estar presentes en Puerto Edén durante el viernes y sábado. Queremos invitar especialmente a las mujeres de la localidad, a las artesanas y a todas quienes quieran sumarse. La idea es encontrarnos, escucharlas e intercambiar sus expectativas, necesidades, intereses y miradas. Queremos estar con ustedes y desarrollar una gestión cercana en el territorio”, expresó Gabriela Sánchez.

Diálogo abierto con toda la comunidad

Uno de los principales hitos de Gobierno en Terreno se realizará a las 16:30 horas, con un Diálogo Abierto con Autoridades y Servicios Públicos, instancia destinada a escuchar directamente a los habitantes, recoger sus planteamientos y abordar las principales materias de interés para Puerto Edén.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza extendió la invitación a toda la comunidad a participar y aprovechar la presencia simultánea de autoridades y servicios públicos, tanto para efectuar trámites y consultas como para plantear las necesidades y desafíos de la localidad.

Gobierno en Terreno Puerto Edén, sábado 29 de agosto. Feria de Servicios Públicos: 10:30 a 12:30 y 14:30 a 16:30 horas. Diálogo abierto con autoridades y servicios públicos: 16:30 horas. Lugar: Escuela Miguel Montecinos, Puerto Edén.

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