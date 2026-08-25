DIPUTADO BIANCHI DESTACA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN MAGALLANES Y CUESTIONA AUSENCIA DEL GOBERNADOR FLIES

El diputado por la región de Magallanes participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde también se refirió a la situación del Estrecho de Magallanes, los controles marítimos y fronterizos, la discusión por Zona Franca, el transporte público y las inversiones proyectadas para el aeropuerto de Puerto Natales.

Uno de los primeros temas abordados fue la reciente controversia generada por declaraciones provenientes de Argentina relacionadas con el Estrecho de Magallanes. Frente a ello, el parlamentario llamó a evitar respuestas de carácter confrontacional y puso el énfasis en la necesidad de mantener una relación diplomática entre ambos países.

“Hay dos tratados de 1981, 1984 que dicen que esto es de Chile”, sostuvo Bianchi, quien agregó que, a su juicio, el camino adecuado no pasa por una escalada de declaraciones, sino por fortalecer las relaciones bilaterales.

“Lo que hay que hacer es potenciar la paz, la convivencia, las buenas relaciones. Esto no ayuda en nada, pero hay que buscar el camino a través de la diplomacia. Tanto de los dos estados como las diplomacias de instituciones como los congresos”, señaló.

En esa línea, recordó su experiencia al frente del comité parlamentario argentino-chileno y los avances alcanzados durante ese período en materias que involucraban directamente a ciudadanos de ambos países.

Bianchi destacó que durante aquellos años se trabajó en aspectos como el reconocimiento de pensiones para chilenos residentes en Argentina, la convalidación de títulos profesionales y la modificación de textos educativos que todavía mantenían referencias al conflicto entre ambos países.

“Yo presidí muchos años, Christopher, el comité parlamentario argentino chileno, me tocó el honor de ser presidente”, recordó, destacando que la denominada diplomacia parlamentaria permitió avanzar en distintas materias de interés bilateral.



Poblamiento y soberanía



A partir de la situación del territorio austral, el diputado puso el foco en una problemática que, según planteó, trasciende las diferencias entre Chile y Argentina: el poblamiento y desarrollo de la Patagonia.

Bianchi comparó la evolución demográfica de localidades argentinas como Río Grande y Ushuaia con la realidad de Tierra del Fuego chilena, señalando que Argentina habría impulsado políticas de industrialización y poblamiento después del conflicto de 1978.

“Hay un desafío ahí en términos de soberanía, o sea, de soberanía, de poblamiento, en un lugar como la Patagonia que Argentina lo entendió posterior al 78 y efectivamente poblaron, pero industrializaron y generaron mucho trabajo y la gente fue y hicieron familia”, manifestó.

A su juicio, Chile requiere una estrategia de largo plazo para la región y una conducción política capaz de proyectar el territorio más allá de los períodos presidenciales.

“Falta alguien que esté a la altura. Más allá de una presidenta o un presidente, un estadista que pueda tener una visión de Estado, no que vea esto del industrializar, del poblamiento, de cómo potenciar este territorio”, afirmó.

El parlamentario también vinculó esta discusión con el creciente valor estratégico del agua y la investigación científica en territorios australes y antárticos.

“El mundo, así como el oro, como el petróleo, lo que va a necesitar es agua. Y todo el agua del mundo está aquí, la Antártica, Campos de Hielo, la Patagonia”, sostuvo.

En materia antártica, planteó que Chile debe desarrollar una estrategia basada principalmente en investigación y conocimiento. “Nuestra soberanía tiene que ser científica”, afirmó.



Seguridad: controles marítimos y aeroportuarios



Otro de los ejes de la entrevista fue la seguridad, particularmente las dificultades que, según Bianchi, presenta Magallanes debido a su condición geográfica y a la existencia de extensas fronteras terrestres y marítimas.

El diputado defendió un proyecto que busca establecer mayores controles en aeródromos y helipuertos, argumentando que actualmente existen brechas relevantes respecto de la fiscalización de pasajeros y cargas.

“Chile no tiene ni un solo, pero ni un solo fiscalización en los aeródromos y en los helipuertos”, sostuvo, agregando que su iniciativa ya se encuentra siendo analizada en la Comisión de Defensa.

Bianchi también puso especial atención en la conectividad marítima de Tierra del Fuego y en los controles asociados al tránsito hacia la isla.

“Lo único que hace es pagar el auto, el camión, la camioneta, con el que cruza pagas y cruzaste, no hay ni un control, o sea tú puedes llevar para Tierra del Fuego lo que se te ocurra”, afirmó.

En ese contexto, planteó la necesidad de incorporar más tecnología de fiscalización en la región. “Como región, por nuestra condición de isla, tenemos que tener adicionado escáneres. Más escáner para Aduana, para las policías, para todo”, señaló.

También valoró el trabajo desarrollado durante los últimos días por distintas instituciones vinculadas a la seguridad y destacó los anuncios relacionados con la instalación de una Escuela de Suboficiales de Carabineros en Punta Arenas.



Críticas al Gobierno Regional



Precisamente respecto de ese anuncio, Bianchi expresó molestia por la ausencia de representantes del Gobierno Regional en una actividad que calificó como de alta relevancia para Magallanes.

“Se va a hacer aquí la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Punta Arenas. O sea, qué tremenda noticia”, manifestó.

El diputado cuestionó que el gobernador regional no haya participado ni enviado un representante.

“Estoy molestísimo. Muy molesto porque no es contra uno, es contra la propia región, contra el trabajo que se está haciendo y no manda nadie”, expresó.

A su juicio, este tipo de situaciones reflejaría precisamente la dificultad existente para generar acuerdos y trabajo coordinado entre las distintas autoridades.



Críticas a propuesta de seguridad y llamado a avanzar en proyectos de ley



En el ámbito nacional, Bianchi cuestionó la propuesta de reforma constitucional vinculada a nuevas atribuciones en materia de seguridad, advirtiendo sobre el riesgo de entregar facultades excesivas al Ejecutivo.

“El Gobierno lo que hace es decirte: dame tu libertad, dámela, es mía. Y yo te voy a garantizar que yo puedo escuchar tu llamado telefónico, puedo prohibirte que tú te reúnas, puedo decirte que, mira, puedes salir hasta las 20:00 horas”, planteó.

Frente a ello, sostuvo que el Congreso debería concentrarse en la tramitación de los proyectos de ley específicos relacionados con seguridad.

“Trabajemos esos proyectos de ley, hagámoslo rápido, rápido. Son 30 proyectos relevantes e importantes”, indicó.

El diputado también manifestó sus reparos frente a eventuales reducciones de programas sociales en el marco de la próxima discusión presupuestaria y anticipó un escenario de fuerte debate político.



Zona Franca: participación de actores regionales



Otro de los temas abordados fue el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo actual contrato de concesión se aproxima a su término.

Bianchi sostuvo que la definición de las futuras bases de licitación debe considerar la participación de los actores regionales, especialmente de quienes mantienen negocios dentro del recinto.

“En esta oportunidad tengan todo el derecho a participar activamente, en proponer, en mostrar su realidad”, afirmó.

El parlamentario señaló que espera que el nuevo proceso permita reducir costos y generar mayores beneficios para los consumidores.

“Esta es una gran oportunidad, así es que espero tener en esto un diálogo activo, participativo”, manifestó.

Asimismo, valoró la disposición del Seremi de Hacienda para abordar el tema y recalcó que, aunque las bases sean elaboradas desde el nivel central, la discusión debería incorporar la realidad de Magallanes.

En otro momento de la entrevista, Carlos Bianchi se refirió al caso de Daniela Panicucci, quien obtuvo el primer lugar en un concurso público y posteriormente dejó el cargo tras permanecer pocos días en funciones. El diputado cuestionó duramente las presiones y descalificaciones que, según planteó, se produjeron en torno a este proceso, particularmente por tratarse de una mujer. “Lo que pasó acá fue un acto vergonzoso, un acto abusivo y un acto que no se merece nadie”, afirmó Bianchi, quien sostuvo que se habrían traspasado límites al abordar públicamente aspectos personales de Panicucci y de la delegada presidencial. En ese sentido, defendió la importancia de respetar los concursos públicos y cuestionó que determinados sectores intenten instalar personas afines políticamente en cargos de la administración. “Lo que no pueden hacer es no respetar concursos públicos donde si alguien lo gana y, bueno, no es cercano políticamente a eso, uno pone en valor lo profesional”, señaló.

Transporte público y nuevas inversiones para Puerto Natales



Hacia el final de la entrevista, Bianchi destacó los avances relacionados con el transporte público de Puerto Natales y Punta Arenas.

El parlamentario confirmó la próxima llegada de nuevos buses a Puerto Natales y valoró el trabajo desarrollado junto al Ministerio de Transportes y las autoridades locales.

​También adelantó que Punta Arenas contará próximamente con más de un centenar de buses eléctricos y señaló que se busca extender este tipo de soluciones a otras comunas de la región, incluyendo Porvenir.

Pero uno de los anuncios de mayor magnitud realizados durante la entrevista estuvo relacionado con el futuro del aeropuerto de Puerto Natales.

Según detalló Bianchi, se proyecta una inversión de $60 mil millones para un nuevo terminal de pasajeros, mientras que una nueva pista representaría una inversión estimada en $78 mil millones, con una ejecución proyectada entre 2028 y 2033.

“El nuevo terminal de pasajeros va a costar 60.000 millones de pesos”, señaló el diputado, agregando que “la nueva pista va a estar lista entre el 2028-2033, 78.000 millones de pesos”.

Bianchi explicó que el proyecto contempla ampliar el terminal de pasajeros y realizar intervenciones en las pistas, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la actividad aeroportuaria en la comuna.

El parlamentario destacó además las gestiones realizadas para que representantes de Puerto Natales pudieran exponer ante las comisiones de Transportes y Obras Públicas de la Cámara de Diputados las necesidades de la comuna respecto de su infraestructura aeroportuaria.

Finalmente, Bianchi vinculó estos proyectos con una visión más amplia de desarrollo regional, insistiendo en que Magallanes requiere políticas de Estado que permitan fortalecer su infraestructura, conectividad, seguridad, poblamiento y capacidad productiva.





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