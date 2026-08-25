DETIENEN A ESTUDIANTE SORPRENDIDO VENDIENDO DROGAS EN PLENO CENTRO DE PUNTA ARENAS

La mañana de este martes, personal de Seguridad Municipal de Punta Arenas, en la región de Magallanes, logró capturar a un menor de edad que fue sorprendido vendiendo drogas en pleno centro de la ciudad.

El ilícito quedó al descubierto gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras de la Central de Televigilancia de la Municipalidad. Al verificar la transacción de droga en la vía pública, se coordinó el rápido traslado de un patrullero al lugar, cuyos inspectores retuvieron al estudiante e impidieron su huida.

Posteriormente, el personal municipal entregó al menor a efectivos de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente para efectuar la revisión de sus pertenencias, la incautación de las sustancias y dar cuenta al fiscal de turno.

Al cierre de esta nota, el procedimiento se mantenía en pleno desarrollo, por lo que no se tienen mayores antecedentes sobre la situación del menor detenido.

Fuente: biobiochile.cl

