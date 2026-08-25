25 de agosto de 2026
DETIENEN A ESTUDIANTE SORPRENDIDO VENDIENDO DROGAS EN PLENO CENTRO DE PUNTA ARENAS
El ilícito quedó al descubierto gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras de la Central de Televigilancia de la Municipalidad.
La mañana de este martes, personal de Seguridad Municipal de Punta Arenas, en la región de Magallanes, logró capturar a un menor de edad que fue sorprendido vendiendo drogas en pleno centro de la ciudad.
El ilícito quedó al descubierto gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras de la Central de Televigilancia de la Municipalidad. Al verificar la transacción de droga en la vía pública, se coordinó el rápido traslado de un patrullero al lugar, cuyos inspectores retuvieron al estudiante e impidieron su huida.
Posteriormente, el personal municipal entregó al menor a efectivos de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente para efectuar la revisión de sus pertenencias, la incautación de las sustancias y dar cuenta al fiscal de turno.
Al cierre de esta nota, el procedimiento se mantenía en pleno desarrollo, por lo que no se tienen mayores antecedentes sobre la situación del menor detenido.
Fuente: biobiochile.cl
El canciller Francisco Pérez Mackenna realizó un "severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y a no confundir a sus ciudadanos".
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