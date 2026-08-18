CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL DE SU VEHÍCULO Y TERMINA EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

Un vehículo terminó parcialmente sumergido en el Estrecho de Magallanes durante la tarde, luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba por Avenida 21 de Mayo, a la altura de Gobernador Viel, en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes recibidos, hasta el lugar concurrió personal de la Sección Centauro de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento tras constatar que el automóvil se había desviado de su trayectoria y terminado en dirección al borde costero, quedando parcialmente sumergido en las aguas del Estrecho de Magallanes.

A la emergencia también acudió personal de la Gobernación Marítima y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), con el objetivo de verificar el estado de quienes pudieran encontrarse al interior del vehículo.

Tras la revisión realizada en el lugar, se pudo corroborar que no se registraron personas lesionadas producto del incidente, registrándose únicamente daños materiales.

En el marco del procedimiento, Carabineros cursó la infracción correspondiente al conductor, debido a que no portaba licencia de conducir al momento de la fiscalización.

Asimismo, el vehículo fue retirado de circulación, debido a que mantenía su documentación vencida, quedando fuera de las condiciones exigidas para transitar por la vía pública.

El procedimiento permitió controlar la situación y descartar consecuencias para la integridad física de las personas involucradas, mientras se adoptaron las medidas correspondientes respecto de las infracciones detectadas y del estado administrativo del automóvil.