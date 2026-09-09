Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

9 de septiembre de 2026

PDI DETIENE A ADOLESCENTE POR EL DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

Los hechos se remontan al mes de julio, cuando la víctima, de 13 años de edad, se reunió con un sujeto desconocido en la vía pública para concretar la venta de dos pares de zapatillas.

robozapatillas

En el marco de una investigación realizada por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, detectives detuvieron a un adolescente por el delito de robo con intimidación ocurrido en la capital regional.

Los hechos se remontan al mes de julio, cuando la víctima, de 13 años de edad, se reunió con un sujeto desconocido en la vía pública para concretar la venta de dos pares de zapatillas. Sin embargo, de manera sorpresiva, el supuesto comprador lo intimidó con un arma cortante, le arrebató las especies y huyó en dirección desconocida.

Al respecto, el Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló que “luego de un acabado proceso investigativo, detectives lograron establecer la identidad del autor del delito de robo con intimidación, correspondiente a un adolescente de 17 años de edad, quien fue posicionado en el sitio de suceso y reconocido por la víctima”.

Conforme a los antecedentes recabados y al trabajo coordinado con el Ministerio Público, se gestionaron una orden de detención y una orden de entrada y registro para el domicilio particular del imputado, quien fue detenido durante este martes. Asimismo, fue posible ubicar y recuperar las especies sustraídas.

operativointeragencial

OPERATIVO INTERAGENCIAL REFUERZA FISCALIZACIÓN EN PUNTA DELGADA, BAHÍA AZUL Y RUTA MARÍTIMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETENIDO EN AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS TRAS SER SORPRENDIDO CON DOS PROYECTILES EN SU EQUIPAJE DE MANO

Leer Más

El hallazgo fue informado a Carabineros, que posteriormente verificó que el detenido no mantiene armas inscritas a su nombre en Chile.

El hallazgo fue informado a Carabineros, que posteriormente verificó que el detenido no mantiene armas inscritas a su nombre en Chile.

detenidomunicion
nuestrospodcast
robozapatillas

PDI DETIENE A ADOLESCENTE POR EL DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
Camara Chilena
YOPPERN NUEVO 336x336
robozapatillas

PDI DETIENE A ADOLESCENTE POR EL DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
sendainfancia

DESDE LA INFANCIA AL MUNDO LABORAL: SENDA FORTALECE LA PREVENCIÓN EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
porvenirfiestaspatrias

PORVENIR PREPARA AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.