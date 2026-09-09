PDI DETIENE A ADOLESCENTE POR EL DELITO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

En el marco de una investigación realizada por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, detectives detuvieron a un adolescente por el delito de robo con intimidación ocurrido en la capital regional.



Los hechos se remontan al mes de julio, cuando la víctima, de 13 años de edad, se reunió con un sujeto desconocido en la vía pública para concretar la venta de dos pares de zapatillas. Sin embargo, de manera sorpresiva, el supuesto comprador lo intimidó con un arma cortante, le arrebató las especies y huyó en dirección desconocida.



Al respecto, el Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló que “luego de un acabado proceso investigativo, detectives lograron establecer la identidad del autor del delito de robo con intimidación, correspondiente a un adolescente de 17 años de edad, quien fue posicionado en el sitio de suceso y reconocido por la víctima”.



Conforme a los antecedentes recabados y al trabajo coordinado con el Ministerio Público, se gestionaron una orden de detención y una orden de entrada y registro para el domicilio particular del imputado, quien fue detenido durante este martes. Asimismo, fue posible ubicar y recuperar las especies sustraídas.



