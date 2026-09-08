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8 de septiembre de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE SERVICIOS SOCIALES PARA ABORDAR CRISIS DE SALUD MENTAL Y EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES

El parlamentario por la zona austral y la autoridad de Gobierno acordaron una estricta coordinación interministerial para enfrentar los focos de violencia intrafamiliar y las redes del crimen organizado que afectan a la región.

Foto Reunión 02

El diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, sostuvo una importante reunión de trabajo con el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, con el objetivo de abordar con urgencia las graves problemáticas sociales que golpean a la zona austral del país, entre las que destacan la violencia intrafamiliar, consumo de drogas en menores, el déficit en salud mental y la explotación infantil.

 

En la instancia, el parlamentario y la autoridad de Gobierno coincidieron en la necesidad crítica de establecer una mayor coordinación entre las autoridades locales de Magallanes y el nivel central para implementar planes de contingencia eficientes y directos en el territorio.

 

Durante el encuentro, el legislador expuso con preocupación la compleja realidad de la zona austral con el fin de avanzar en el resguardo de procedimientos administrativos y el fortalecimiento de la oferta social para niños, niñas y adolescentes en la Región de Magallanes. Con este propósito, solicitó formalmente al Ejecutivo un levantamiento de información y un análisis técnico exhaustivo que permita evaluar y robustecer los programas públicos destinados a la infancia y juventud, poniendo especial urgencia en combatir la explotación sexual, fiscalizar el correcto funcionamiento del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y ampliar la cobertura para el tratamiento del consumo problemático de drogas.

 

Tras la cita, el legislador magallánico valoró la recepción del Ejecutivo y adelantó que se concretarán acciones en terreno en el corto plazo. Al respecto, el diputado Riquelme sostuvo que "el subsecretario Fernández nos confirmó una visita urgente a Magallanes a partir de finales de septiembre para abordar dos temas importantes que hemos trabajado en forma silenciosa para no alertar a la comunidad".

 

La preocupación de las autoridades radica en el avance de delitos complejos y el deterioro de la calidad de vida en la zona, fenómenos que requieren una respuesta de Estado multisectorial. "Uno es la crisis mental que tenemos en Magallanes y el otro la grave explotación sexual infantil por parte del crimen organizado, por lo tanto, coordinaremos acciones en conjunto con los ministerios de Seguridad, Educación, Salud y, obviamente, el Ministerio de Desarrollo Social, para abordar en forma conjunta estas grandes crisis", enfatizó el parlamentario de la bancada del Partido Republicano.

 

Finalmente, Riquelme comentó que durante los próximos días se iniciarán las coordinaciones técnicas interministeriales para levantar los diagnósticos regionales, de manera que la comitiva liderada por el subsecretario Fernández a fines de mes cuente con todas las herramientas para desplegar planes de contención, fiscalización y apoyo integral a las familias afectadas de la Región de Magallanes.


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