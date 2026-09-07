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7 de septiembre de 2026

E-COMBUSTIBLES DE HIF COMPLETAN TERCERA TEMPORADA CONSECUTIVA EN LA PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP

Durante las ocho fechas del certamen, cerca de 30 autos recorrieron algunos de los principales circuitos de Europa utilizando combustible elaborado a partir de e-Combustibles de HIF.

Foto 1 - PMSC 2026

Los e-Combustibles producidos por HIF Global en la planta Haru Oni, en Magallanes, completaron este domingo su tercer año consecutivo en la Porsche Mobil 1 Supercup, tras la última fecha del campeonato disputada en el Autódromo de Monza, Italia.


Durante las ocho fechas del certamen, cerca de 30 autos recorrieron algunos de los principales circuitos de Europa utilizando combustible elaborado a partir de e-Combustibles de HIF. Este año, además, la competencia estrenó la nueva generación del Porsche 911. Para abastecer las carreras, la compañía exportó 22.700 litros desde Magallanes a Europa.


"Tres temporadas consecutivas nos permiten ir más allá de una demostración puntual. Hoy tenemos una aplicación sostenida de los e-Combustibles producidos en Magallanes en una competencia de alta exigencia. Esta experiencia nos permite seguir demostrando que esta tecnología funciona en condiciones reales", destacó Juan Eduardo Gallardo, gerente de HIF Magallanes.

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