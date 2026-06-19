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19 de junio de 2026

PRECIO DE LAS BENCINAS BAJARÍA OTROS $200 EN PRÓXIMOS DOS MESES Y SE ACERCARÁ A NIVELES PREVIOS A LA GUERRA

​De concretarse esta proyección de los expertos, el IPC de julio será levemente menor a lo esperado. Si antes del acuerdo entre Estados Unidos con Irán las proyecciones eran de 0,4% ahora se espera entre 0% y 0,3%. Para el presente mes se anticipa un -0,4%.

bencinas

El anuncio del fin del conflicto entre Irán y Estados Unidos originó inmediatamente una caída en el precio internacional del petróleo hasta los US$78,7 el barril de Brent (-15,9%) y a US$75,1 el WTI (-13,6%) el lunes pasado.

Un primer impacto de ese acuerdo fue la caída en el precio de las bencinas que se materializó este jueves. La de 93 octanos mostró una baja de $95 por litro, mientras que la de 97 octanos cayó $106,7 el litro. El diésel fue la gran sorpresa, con una baja $117,5 el litro. Por su parte el kerosene se mantuvo sin cambios.

Estas caídas habían sido adelantadas a inicios de semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y se concretaron tras nuevas modificaciones a los parámetros del Mepco, que hicieron que en la práctica se neutralizara ese instrumento (tal como a fines de marzo), permitiendo esta vez un traspaso completo a los consumidores de la reducción de los valores del crudo a nivel internacional.

Con esta baja y considerando las alzas históricas de fines de marzo, en lo que va de la actual administración, la gasolina de 93 octanos registra un aumento de $297,2 por litro, mientras que el diésel aumentó $386,9.

Debido a que se ha mantenido a la baja los precios del petróleo y las proyecciones para los próximos anticipan que podría estar en torno a los US$80 el barril, los economistas expertos en temas de combustibles prevén que hay espacio para nuevos retrocesos en los valores de las bencinas durante los próximos dos meses.

De hecho, este jueves el crudo Brent, de referencia para Chile, llegó a tocar un mínimo intradía de US$76,58, muy cerca de los US$73,15 que marcó el día anterior al inicio de la guerra. Sin embargo, terminó al alza la jornada, cerrando en US$ 77,09. En tanto, el barril WTI que se transa en Nueva York retrocedió cerró en US$76,32.

Jorge Hermann, economista y socio de Hermann Consultores afirma que “las bencinas bajarán otros $200 en el acumulado que se irán materializando el 9 y 30 de julio y el 20 de agosto”.

Mientras que Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP prevé que los precios de las bencinas seguirán reduciéndose durante julio, si se mantienen las condiciones actuales del precio del petróleo brent, fluctuando en torno a los US$ 80 el barril, y el tipo de cambio se mantenga en niveles de $900 por dólar.

“El principal factor que llevaría a una baja del precio mayorista por fundamentales es la reducción del precio del petróleo Brent en el mercado internacional producto del acuerdo político entre Estados Unidos e Irán, el cual permitirá impulsar la oferta de crudo a nivel mundial dada la reapertura del estrecho de Ormuz y la paulatina normalización de transporte a través del golfo Pérsico”, sostiene el economista.

Ortiz argumenta que “este hecho, sumado a la previsible mayor oferta de crudo proveniente de Irán, lo que permitirá tener un precio del petróleo Brent en los niveles descritos anteriormente”.

En este escenario, plantea que “es factible una nueva caída del precio mayorista en niveles similares al observado en esta semana, a partir de modificación de parámetros del precio de referencia que lleve a un nivel de componente variable positivo sea muy acotado (tal como ocurrió esta semana), para permitir un mayor traspaso de caída al precio mayorista”. Con este escenario, el experto prevé una nueva baja superior a los $100 en tres semanas más.

De concretarse esta proyección, el precio de la bencina de 93 octanos en la Región Metropolitana llegaría a $1.268 el litro, quedando casi $100 pesos por arriba de los que estaba previo a la guerra.

Impacto en la inflación

Con la reducción que se concretó este jueves, los expertos comenzaron a recalcular los efectos en la inflación. Si bien ya esperaba un IPC negativo, esa tendencia se consolidó y ahora las expectativas se sitúan en un rango de entre -0,1% y -0,4% para junio.

Ahora considerando estas nuevas reducciones para las bencinas las perspectivas para el IPC de julio también comenzaron a ajustarse. Si previo a este hecho, se esperaba un IPC de 0,4% ahora se espera un 0,3%.

“La incidencia a la baja sería de -0,3 pp por dicho cambio en los combustibles. Así, para el total del IPC de julio esperamos un alza de 0,3%”, dice Ortiz. Misma visión, tiene Felipe Alarcón, economista de Euroamérica quien también ve un 0,3%.

Una proyección más baja tiene Hermann, quien prevé como escenario base una 0% de IPC para julio.

Este cambio de escenario es compartido por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, que si bien en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio se proyectó que al cierre del 2026 la inflación llegaría a 4,2%, no descartó que fuera menor a 4% por el menor precio del petróleo.


Fuente: latercera.com



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