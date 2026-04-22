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22 de abril de 2026

ECONOMISTA ROBERTO GORMAZ CUESTIONA ENFOQUE FISCAL DEL GOBIERNO Y PROPONE INVERTIR EN I+D

Buenos días región.

economistagormaz

El economista Roberto Gormaz, de @economia_y_erra, abordó en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones el escenario económico nacional, enfatizando que la estrechez fiscal de Chile responde a un problema estructural más que a una coyuntura puntual.

Según explicó, “la estrechez fiscal que tiene chile hoy empezó en el 2014, porque por sobre mas de una década estamos con déficit fiscal estamos gastando mas lo que producimos”, agregando que este fenómeno responde a múltiples factores ligados al bajo dinamismo del crecimiento. En ese sentido, sostuvo que el país no ha impulsado adecuadamente las condiciones para expandir su economía: “tiene que ver con un tipo de ambiente un ecosistema de crecimiento en donde chile no ha movido las perillas correctas para que esto suceda”.

Gormaz también apuntó a la falta de innovación como uno de los principales obstáculos, indicando que “la poca innovación tecnológica en los mercados, se invierte un 0.4% en investigación y desarrollo, esto no permite innovar en nuevos mercados”.

En relación con el debate sobre las finanzas públicas, el economista fue crítico del enfoque del Gobierno, señalando que “el problema de la caja fiscal a mi modo personal el gobierno tomo un dato correcto y lo utilizo para dar un discurso que es incompleto”.

Asimismo, descartó que el nivel de endeudamiento sea el principal riesgo para el país, afirmando que “chile no esta en quiebra por su deuda, chile tiene un 43% de deuda publica esto es un 30% mas bajo que el promedio OCDE”. Añadió que existen economías con niveles significativamente superiores, como Estados Unidos o Japón, aunque advirtió que ello no implica un uso indiscriminado del endeudamiento.

“El problema es en que estamos ocupando esa deuda”, enfatizó, proponiendo que los recursos puedan destinarse a iniciativas que impulsen el crecimiento. En esa línea, planteó que “podemos endeudarnos en proyectos públicos-privados para apuntar al crecimiento, innovar, volver a esta ruta de crecimiento que supuestamente fue olvidad”, agregando que “ese 2,2% que tenemos de holgura yo creo que podríamos utilizarlo” tanto para enfrentar contingencias internacionales como para fortalecer la inversión en investigación y desarrollo.



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