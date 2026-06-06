6 de junio de 2026
A DIEZ AÑOS DE LA TIPIFICACIÓN DE LA TORTURA, INDH Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ANALIZAN AVANCES Y DESAFÍOS EN CHILE
La actividad reunió a representantes del sistema de justicia y especialistas en derechos humanos para evaluar la implementación de la normativa vigente.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Asociación de Prevención contra la Tortura (APT) realizaron el seminario “Avances y retrocesos en la implementación de las obligaciones internacionales en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, al cumplirse diez años de la entrada en vigencia de la ley que tipifica estos delitos en Chile. La instancia reunió a representantes de organismos públicos, académicos y especialistas para analizar los avances y desafíos en la materia.
Durante la apertura, el director del INDH, Yerko Ljubetic, destacó la relevancia de generar espacios de coordinación entre las instituciones involucradas en la prevención y persecución de estos delitos. En tanto, la asesora senior para América Latina de la APT, Sara Vera, señaló que el encuentro permitió fortalecer el diálogo interinstitucional y revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de prevención de la tortura y otros malos tratos.
La jornada incluyó un primer panel centrado en los estándares internacionales y el cumplimiento de las obligaciones estatales, con exposiciones sobre los sistemas de monitoreo global y la situación de Chile en materia de prevención de malos tratos. Posteriormente, se analizó el impacto de la Ley Naín-Retamal en la persecución penal, abordando aspectos relacionados con los apremios ilegítimos y la legítima defensa policial.
Durante la tarde, especialistas del Ministerio Público, el INDH y otras instituciones examinaron experiencias de litigación en casos de tortura y malos tratos, incluyendo situaciones vinculadas a violencia sexual y a niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Además, se revisaron las diferencias jurídicas entre los delitos de apremios ilegítimos y tortura.
El seminario concluyó con un análisis del Protocolo de Estambul, manual de Naciones Unidas para la investigación y documentación de casos de tortura. En este espacio se abordaron desafíos probatorios, experiencias de investigación y casos emblemáticos, con la participación de profesionales del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y el Comité para la Prevención de la Tortura.
Se trata de Jaime Andrés Trujillo Hidalgo, quien fue detenido por Carabineros tras la denuncia de vecinos que auxiliaron a la víctima, una mujer de 27 años que logró escapar de su cautiverio mientras el imputado dormía.
Se trata de Jaime Andrés Trujillo Hidalgo, quien fue detenido por Carabineros tras la denuncia de vecinos que auxiliaron a la víctima, una mujer de 27 años que logró escapar de su cautiverio mientras el imputado dormía.