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6 de junio de 2026

A DIEZ AÑOS DE LA TIPIFICACIÓN DE LA TORTURA, INDH Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ANALIZAN AVANCES Y DESAFÍOS EN CHILE

​La actividad reunió a representantes del sistema de justicia y especialistas en derechos humanos para evaluar la implementación de la normativa vigente.

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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Asociación de Prevención contra la Tortura (APT) realizaron el seminario “Avances y retrocesos en la implementación de las obligaciones internacionales en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, al cumplirse diez años de la entrada en vigencia de la ley que tipifica estos delitos en Chile. La instancia reunió a representantes de organismos públicos, académicos y especialistas para analizar los avances y desafíos en la materia.

Durante la apertura, el director del INDH, Yerko Ljubetic, destacó la relevancia de generar espacios de coordinación entre las instituciones involucradas en la prevención y persecución de estos delitos. En tanto, la asesora senior para América Latina de la APT, Sara Vera, señaló que el encuentro permitió fortalecer el diálogo interinstitucional y revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de prevención de la tortura y otros malos tratos.

La jornada incluyó un primer panel centrado en los estándares internacionales y el cumplimiento de las obligaciones estatales, con exposiciones sobre los sistemas de monitoreo global y la situación de Chile en materia de prevención de malos tratos. Posteriormente, se analizó el impacto de la Ley Naín-Retamal en la persecución penal, abordando aspectos relacionados con los apremios ilegítimos y la legítima defensa policial.

Durante la tarde, especialistas del Ministerio Público, el INDH y otras instituciones examinaron experiencias de litigación en casos de tortura y malos tratos, incluyendo situaciones vinculadas a violencia sexual y a niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Además, se revisaron las diferencias jurídicas entre los delitos de apremios ilegítimos y tortura.

El seminario concluyó con un análisis del Protocolo de Estambul, manual de Naciones Unidas para la investigación y documentación de casos de tortura. En este espacio se abordaron desafíos probatorios, experiencias de investigación y casos emblemáticos, con la participación de profesionales del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y el Comité para la Prevención de la Tortura.



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