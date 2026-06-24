ACADEMIA PLANET KIDS LOGRA DESTACADO DESEMPEÑO EN ALL DANCE CHILE Y CLASIFICA A DESAFÍO INTERNACIONAL 2027

​Con una destacada participación en el campeonato internacional All Dance Chile, realizado entre el 18 y el 21 de junio en Santiago, la Academia Planet Kids representó a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, logrando importantes resultados en una competencia que reunió a academias de diversas regiones del país.



La academia, dirigida por Johana Mansilla Reyes participó con un grupo de 11 niñas de entre 4 y 11 años, quienes presentaron un total de 8 números artísticos en distintos estilos, entre ellos urbano, jazz y pom pon.



El desempeño de las representantes magallánicas fue altamente destacado, obteniendo podio en todas sus presentaciones, con resultados entre el primer y tercer lugar. Uno de los principales logros fue el título de campeonas en la categoría Pom Pon, con la coreografía “Fantasía Árabe”.



Este resultado refleja más de un año de preparación, disciplina y compromiso por parte de las niñas, sus familias y el equipo técnico de la academia, consolidando el trabajo formativo que Planet Kids desarrolla en torno a la danza, el deporte y la expresión artística infantil.



Gracias al puntaje obtenido, las integrantes de la academia lograron además un cupo para participar en la versión internacional del campeonato, que se realizará en Brasil durante el año 2027, por lo que continuarán su preparación de cara a este nuevo desafío.



Desde la academia se destacó también el compromiso de cada una de las familias, cuyo apoyo ha sido fundamental para el crecimiento, la constancia y el eficiente desempeño de las niñas en esta disciplina.



Las integrantes que representaron a Planet Kids fueron: Kristina Cárdenas Llancalahuen, Antonia Luksic Crisóstomo, Agustina García Mansilla, Luciana Ramírez Lausbsher, Catalina Silva Vidal, Elena Marusic Vera, Julieta Virgilio Rogel, Isabella Donatti Carvallo, Rafaella Bustamante Bustamante, Ayelen Gallardo Álvarez y Florencia Aravena Mansilla

Con este importante logro, Academia Planet Kids reafirma su compromiso con la formación integral de niñas y jóvenes, promoviendo la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y el desarrollo de talentos desde temprana edad, dejando en alto el nombre de Magallanes en escenarios nacionales e internacionales.

