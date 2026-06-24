Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

24 de junio de 2026

ACADEMIA PLANET KIDS LOGRA DESTACADO DESEMPEÑO EN ALL DANCE CHILE Y CLASIFICA A DESAFÍO INTERNACIONAL 2027

Un grupo de 11 niñas magallánicas obtuvo podio en sus 8 presentaciones artísticas y clasificó a la versión internacional del certamen que se realizará en 2027.

Planet Kids Academia de Danza

​Con una destacada participación en el campeonato internacional All Dance Chile, realizado entre el 18 y el 21 de junio en Santiago, la Academia Planet Kids representó a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, logrando importantes resultados en una competencia que reunió a academias de diversas regiones del país.

 
La academia, dirigida por Johana Mansilla Reyes participó con un grupo de 11 niñas de entre 4 y 11 años, quienes presentaron un total de 8 números artísticos en distintos estilos, entre ellos urbano, jazz y pom pon.

 
El desempeño de las representantes magallánicas fue altamente destacado, obteniendo podio en todas sus presentaciones, con resultados entre el primer y tercer lugar. Uno de los principales logros fue el título de campeonas en la categoría Pom Pon, con la coreografía “Fantasía Árabe”.

 
Este resultado refleja más de un año de preparación, disciplina y compromiso por parte de las niñas, sus familias y el equipo técnico de la academia, consolidando el trabajo formativo que Planet Kids desarrolla en torno a la danza, el deporte y la expresión artística infantil.

 
Gracias al puntaje obtenido, las integrantes de la academia lograron además un cupo para participar en la versión internacional del campeonato, que se realizará en Brasil durante el año 2027, por lo que continuarán su preparación de cara a este nuevo desafío.

 
Desde la academia se destacó también el compromiso de cada una de las familias, cuyo apoyo ha sido fundamental para el crecimiento, la constancia y el eficiente desempeño de las niñas en esta disciplina.

 
Las integrantes que representaron a Planet Kids fueron: Kristina Cárdenas Llancalahuen, Antonia Luksic Crisóstomo, Agustina García Mansilla, Luciana Ramírez Lausbsher, Catalina Silva Vidal, Elena Marusic Vera, Julieta Virgilio Rogel, Isabella Donatti Carvallo, Rafaella Bustamante Bustamante, Ayelen Gallardo Álvarez y Florencia Aravena Mansilla
Con este importante logro, Academia Planet Kids reafirma su compromiso con la formación integral de niñas y jóvenes, promoviendo la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y el desarrollo de talentos desde temprana edad, dejando en alto el nombre de Magallanes en escenarios nacionales e internacionales.

TM 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA LA CUARTA VERSIÓN DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y LA TERCERA EDICIÓN PARALÍMPICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

40% DE AVANCE REGISTRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL OVEJERO

Leer Más

La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.

La obra vial de 535 metros de extensión desarrollada por el Minvu con financiamiento del Gobierno Regional, conecta la trama urbana de la capital regional en sentido poniente oriente, entregando una solución definitiva mediante el atravieso del estero Llau Llau.

calleovejero
nuestrospodcast
goremejorasescespaña

SALMODUCTO EN NATALES: UN NUEVO PROYECTO BUSCA ABRIRSE PASO EN MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Planet Kids Academia de Danza

ACADEMIA PLANET KIDS LOGRA DESTACADO DESEMPEÑO EN ALL DANCE CHILE Y CLASIFICA A DESAFÍO INTERNACIONAL 2027

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
americasolidaria

ESTUDIO DE AMÉRICA SOLIDARIA REVELA QUE LA POBREZA ES PERCIBIDA COMO UNA REALIDAD CERCANA Y URGENTE DE ABORDAR

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
rayosxsag

SEGURIDAD REFORZADA Y DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA FINANCIADA POR EL GOBIERNO REGIONAL: AUTORIDADES INAUGURAN NUEVO EQUIPO DE RAYOS X PARA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250