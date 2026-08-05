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5 de agosto de 2026

PUNTA ARENAS INAUGURA SU OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Y COMPLETA COBERTURA REGIONAL

La nueva institucionalidad, financiada y supervisada por la SEREMI de Desarrollo Social y Familia y ejecutada por el Gobierno Regional de Magallanes, permitirá fortalecer la prevención, protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en la comuna.

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​Mediante una ceremonia encabezada por el gobernador Regional, Jorge Flies; la delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; seremi de Desarrollo Social y Familia (s), Alex Latorre. Además de representantes de la comunidad vinculada a la temática de niñez, este martes se inauguró la Oficina Local de la Niñez (OLN) de Punta Arenas.

 
Con la puesta en marcha de las Oficinas Locales de la Niñez en todas las comunas de la región, Magallanes avanza en la consolidación de un sistema de protección integral que busca prevenir vulneraciones de derechos y brindar acompañamiento oportuno a niños, adolescentes y sus familias.

La Oficina Local de la Niñez de Punta Arenas es financiada y supervisada por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia y ejecutada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
La actividad inaugural contempló un corte de cinta y una presentación musical a cargo de la Escuela Padre Alberto Hurtado, marcando oficialmente el inicio del funcionamiento de esta nueva institucionalidad en la capital regional.

 
Para el Gobernador Flies, “este es el primer Gobierno Regional en Chile que se hace cargo de una Oficina Local de la Niñez, y eso básicamente porque no había acuerdo municipal para llevar adelante este esfuerzo en Punta Arenas. A nivel nacional faltan cuatro comunas por implementar esta nueva institucionalidad, y hoy, con este espacio nos sentimos orgullos por el trabajo que estamos realizando junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, gracias a los fondos que nos traspasó. Esto nos permite arrendar instalaciones nuevas, y contar con un equipo que va a estar buscando y defendiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, cuando son vulnerados”.

 
A su vez, la Delegada Presidencial Regional, destacó que “estamos concretando un compromiso ético y político de primera necesidad: colocar a la infancia en el centro absoluto de la acción del Estado. La Ley 21.430 impulsó un cambio de paradigma profundo donde los niños y adolescentes no son receptores pasivos de ayuda, son sujetos de derecho. Y hoy alcanzamos un hito histórico, que comenzó en el 2022 con la instalación gradual, llegando el punto culminante donde Magallanes cuenta el 100% de sus Oficinas Locales de la Niñez operativas. La estrategia de protección de la infancia del Gobierno considera tres líneas de acción: fortalecer las OLN, reducir las listas de espera para asegurar una atención oportuna, y promover acciones para que ningún niño crezca en una residencia, alejado del cuidado de una familia”.

 
Las facultades

 
Las OLN cuentan con facultades para adoptar medidas de protección y desarrollar intervenciones orientadas a detectar tempranamente situaciones de riesgo, prevenir vulneraciones y acompañar a las familias en la búsqueda de soluciones oportunas.

 
La implementación se enmarca en la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, normativa que contempla la instalación gradual de Oficinas Locales de la Niñez en todo el país, con el objetivo de alcanzar cobertura nacional al año 2027.

 
Durante 2026, las Oficinas Locales de la Niñez han atendido cerca de 200 casos en la región de Magallanes, reflejando la relevancia de estos dispositivos para la detección, prevención y abordaje de situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes.

 
La OLN de Punta Arenas se ubica en calle José Miguel Carrera 473, y se encuentra a cargo de la coordinadora Milena Stockebrand, quien tiene a su cargo un equipo integrado por seis profesionales.

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