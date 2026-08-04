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4 de agosto de 2026

PRINCIPALES INICIATIVAS DE METHANEX CHILE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES DURANTE 2025

​La revista de Responsabilidad Social 2025 de la empresa reúne iniciativas vinculadas a educación, medio ambiente, seguridad industrial, voluntariado y desarrollo comunitario en la región.

RSE Methanex 2025

Methanex Chile presentó en su Revista de Responsabilidad Social 2025 un balance de iniciativas desarrolladas en la Región de Magallanes, con foco en educación, medio ambiente, conducta responsable, voluntariado corporativo y trabajo con la comunidad. La publicación releva el vínculo de la empresa con el territorio y su participación en distintas acciones junto a instituciones locales.

Entre los principales hitos educativos se encuentran el Programa Graduados, que permite a jóvenes recién titulados integrarse por un año a equipos multidisciplinarios de la operación; el Programa de Estudiantes en Práctica, orientado al aprendizaje en terreno; y la iniciativa “La Operación como Aula”, que ha considerado visitas de intercambio con instituciones como la Universidad de Magallanes, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Novia, de Finlandia.

La revista también destaca el convenio con el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el curso de Seguridad Industrial desarrollado junto a la ONG Canales para estudiantes del mismo establecimiento y la certificación en competencias digitales de alumnas del Instituto Sagrada Familia, quienes participaron en un curso de Excel en INACAP auspiciado por la empresa.

En materia de conducta responsable, Methanex Chile relevó la reverificación de Responsible Care®, otorgada por la Asociación de Industriales Químicos, ASIQUIM, por el cumplimiento de estándares en seguridad, salud, medio ambiente y relación con el entorno. A ello se suma el programa de puertas abiertas con autoridades e instituciones como la Seremi de Energía, Corfo, ProChile, el Ministerio del Medio Ambiente y la Embajadora de Canadá.

El balance incorpora además acciones ambientales y comunitarias, como la participación en el Día Internacional de Limpieza de Playas 2025 junto a la Armada y estudiantes, y las actividades de Navidad Solidaria y voluntariado “Puro Corazón”, con entrega de canastas solidarias a la Agrupación de Adultos Mayores María Luisa y celebraciones junto a niños de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar y el Jardín Infantil Villa Austral.

Revisa la edición 2025 de la Revista de Responsabilidad Social de Methanex Chile.



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